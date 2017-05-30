Família faz campanha para custear tratamento de jovem queimada

Os familiares e amigos da aquidauanense Walquiria Silva de Almeida, 27 anos, pedem ajuda para que a jovem possa continuar o tratamento que ela realiza em Campo Grande. Ela sofreu queimaduras em até 29% do corpo no dia 4 de maio. Ela participava de uma festa em família quando foi atingida pelo fogo. Os parentes haviam preparado bife na chapa.

Walquiria foi levada para Campo Grande e permanece internada na Santa Casa, no setor de queimados. De acordo com a família, ela precisa ser submetida às sessões de um tratamento que garante a cicatrização e recuperação da pele queimada. Cada sessão tem o custo de R$ 550 e os médicos que cuidam da jovem recomendaram 20 sessões. As chamas atingiram as mãos, os braços, o pescoço e a cabeça dela.

A família de Walquiiria conseguiu arcar com os custos de 10 sessões. O tratamento é feito em uma clínica particular. Das primeiras 10 sessões, ela ainda fará mais três. A família conseguiu desconto por ter fechado o pacote com 10 sessões. O valor original é de R$ 500. A campanha esta sendo feita no formato “Livro de Ouro” e as doações podem ser feitas em qualquer valor. Depois de cada ida à clínica, Walquiria volta para a Santa Casa e não tem precisão de alta. Quem quiser contribuir é só falar com a Élida pelo (67) 9 9916-2991

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