Familiares e amigos se despedem de Geraldo Cicalise

Aquidauana
Familiares e amigos lamentam a morte do aquidauanense Geraldo Cicalise. O corpo dele está sendo velado na capela da Pax Universal – no bairro Alto. O sepultamento será realizado nesta quarta-feira (31), às 8h.
Geraldo é membro de uma das famílias mais tradicionais da cidade, sobrenome que carrega a participação em momentos importantes da construção de Aquidauana.
Quem quiser se despedir e levar uma palavra de conforto para a família, a capela da Pax Universal fica na rua Cassimiro Bruno.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS