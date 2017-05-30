Familiares e amigos se despedem de Geraldo Cicalise

Familiares e amigos lamentam a morte do aquidauanense Geraldo Cicalise. O corpo dele está sendo velado na capela da Pax Universal – no bairro Alto. O sepultamento será realizado nesta quarta-feira (31), às 8h.

Geraldo é membro de uma das famílias mais tradicionais da cidade, sobrenome que carrega a participação em momentos importantes da construção de Aquidauana.

Quem quiser se despedir e levar uma palavra de conforto para a família, a capela da Pax Universal fica na rua Cassimiro Bruno.