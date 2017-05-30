Flagrantes de moradores jogando lixo em área pública se repetem

Aquidauana
Área havia sido limpa pelas equipes da prefeitura no dia 17 de maio
Os flagrantes de pessoas jogando lixo na rua Coronel Felício dos Santos não param. A equipe de reportagem de O Pantaneiro recebeu durante a manhã desta terça-feira (30) novas imagens da sujeira depositada pelos próprios moradores. Neste domingo (28), a equipe de reportagem já havia flagrado mais um ato de irresponsabilidade de quem usa a área como depósito de lixo e entulho.
Até o dia 17 de maio, na esquina com rua Sete de Setembro – seguindo em direção ao frigorífico –, havia uma grande quantidade de lixo doméstico, restos de material de construção, partes de eletrodomésticos ocupavam quase toda a rua. A equipe de reportagem passou pelo local na tarde do dia 10 de maio, e retornou na tarde de 15 deste mês.
Menos de 24 horas depois de a equipe de limpeza da Prefeitura de Aquidauana terem retirado o entulho e outros materiais que estavam depositados na rua, o local voltou a servir de deposito de lixo. A equipe de reportagem flagrou sacos e uma caixa que foram deixados depois que a área que havia sido limpa, no dia 18 de maio.
No flagrante de ontem (28), galhos de uma árvore recém-podada também estavam sendo depositados no mesmo local. O motorista estacionou, desceu da picape onde estavam o entulho e o jogou na área pública.
Matéria atualizada às 10h38 para o acréscimo de informações*
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS