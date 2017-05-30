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Flagrantes de moradores jogando lixo em área pública se repetem

Área havia sido limpa pelas equipes da prefeitura no dia 17 de maio

Flavio Brito

Publicado em 30/05/2017 às 07:30

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Os flagrantes de pessoas jogando lixo na rua Coronel Felício dos Santos não param. A equipe de reportagem de O Pantaneiro recebeu durante a manhã desta terça-feira (30) novas imagens da sujeira depositada pelos próprios moradores. Neste domingo (28), a equipe de reportagem já havia flagrado mais um ato de irresponsabilidade de quem usa a área como depósito de lixo e entulho. 

Até o dia 17 de maio, na esquina com rua Sete de Setembro – seguindo em direção ao frigorífico –, havia uma grande quantidade de lixo doméstico, restos de material de construção, partes de eletrodomésticos ocupavam quase toda a rua. A equipe de reportagem passou pelo local na tarde do dia 10 de maio, e retornou na tarde de 15 deste mês. 

Menos de 24 horas depois de a equipe de limpeza da Prefeitura de Aquidauana terem retirado o entulho e outros materiais que estavam depositados na rua, o local voltou a servir de deposito de lixo. A equipe de reportagem flagrou sacos e uma caixa que foram deixados depois que a área que havia sido limpa, no dia 18 de maio.

No flagrante de ontem (28), galhos de uma árvore recém-podada também estavam sendo depositados no mesmo local. O motorista estacionou, desceu da picape onde estavam o entulho e o jogou na área pública.

Matéria atualizada às 10h38 para o acréscimo de informações*

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