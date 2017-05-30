Frente fria deve fazer a temperatura chegar aos 11°C esta semana

Aquidauana
Previsão é de chuva para a quarta-feira e o sábado, segundo o Climatempo
Os aquidauanenses devem se preparar para a chegada de uma frente fria nos próximos dias. De acordo com as informações do Climatempo, as mínimas devem chegar a 12°C na quinta-feira (1º) e a 11°C na sexta-feira (2). As máximas não devem passar dos 25°C e há a previsão de pancadas de chuva.
Hoje (30), a previsão é de dia de sol com algumas nuvens. Quem acordou cedinho percebeu uma névoa ao amanhecer. A noite deve ser de céu com poucas nuvens. A máxima deve ser de 28°C e a mínima de 17°C.
Amanhã (31), a máxima não deve passar dos 21°C e a mínima 15°C e a previsão de chuva durante o dia e a noite.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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