Frente fria deve fazer a temperatura chegar aos 11°C esta semana

Os aquidauanenses devem se preparar para a chegada de uma frente fria nos próximos dias. De acordo com as informações do Climatempo, as mínimas devem chegar a 12°C na quinta-feira (1º) e a 11°C na sexta-feira (2). As máximas não devem passar dos 25°C e há a previsão de pancadas de chuva.

Hoje (30), a previsão é de dia de sol com algumas nuvens. Quem acordou cedinho percebeu uma névoa ao amanhecer. A noite deve ser de céu com poucas nuvens. A máxima deve ser de 28°C e a mínima de 17°C.

Amanhã (31), a máxima não deve passar dos 21°C e a mínima 15°C e a previsão de chuva durante o dia e a noite.