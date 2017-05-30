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Leila Navarro se apresenta em Aquidauana falando da superação de limites

Palestrante discute readequação de negócios e visão empreendedora

Flavio Brito

Publicado em 30/05/2017 às 09:36

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A palestrante motivacional Leila Navarro ministrou ontem (29) em Aquidauana a palestra “Superação de limites para novos desafios” e foi um sucesso. Os participantes lotaram o salão de evento da Loja Maçônica Conquista e Integração.

Realizada pelo Sebrae-MS, Faems e a Associação Empresarial de Aquidauana (ACEA), a apresentação – que integra as ações do projeto Associa MS – tratou de questões relacionadas à readequação de negócios, diversificação do olhar e visão empreendedora alinhada às competências humanas, avanços e inovações do mercado.

Leila Navarro é autora de 15 livros, entre eles, “Autocoaching de carreira e de vida”, “Talento para ser feliz”, “Talento à prova de crise” e “A vida não precisa ser tão complicada”.  A palestrante mantém como base da sua carreira a inovação, a confiança, a sustentabilidade, o comprometimento e a capacidade de manter todos esses quesitos em altos níveis de satisfação e felicidade. 

O Associa MS tem o objetivo de fomentar o associativismo empresarial, gerando conexões entre as Micro e Pequenas Empresas, aumentando a competitividade dos pequenos negócios no Mato Grosso do Sul.  São realizados cursos, palestras e consultorias para gerar resultados eficientes em gestão, tecnologia, e inovação nas pequenas empresas de todas as regiões do Estado. Hoje (30), Leila Navarro estará em Corumbá.

SERVIÇO

Horário: 19h
Local: Associação Comercial e Empresarial de Corumbá (ACIC - Rua Delamare, 1088 - Centro)
Investimento: R$ 30
Inscrições: (67) 3231-6644 ou (67) 3231-6708

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