Prefeito assina convênio com o Estado para o 3º Encontro de Relíquias

O Prefeito Odilon Ribeiro foi recebido pelo diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FundTur) para assinatura do convênio para realização do 3° Encontro de Relíquias de Aquidauana nos dias 2, 3 e 4 de junho. A reunião ocorreu na nesta terça-feira (30), na sede da FundTur, em Campo Grande.

O encontro movimenta o comércio local e atrai centenas de turistas apaixonados por veículos antigos e outras relíquias. Para esta edição, estão confirmados shows ao vivo, feira de antiguidades e muito mais, tudo isso com entrada franca, ressalta a nota divulgada pela assessoria de imprensa da prefeitura.

Segundo Bruno Wendling, Diretor da FundTur, um estudo é feito para que o apoio do Governo do Estado seja dado. Diante deste estudo, foi verificado o impacto positivo do evento tanto para a rede hoteleira quanto para o comércio. A organização espera um público de 15 mil pessoas nos três dias de evento.

Atrações culturais

A Cia Zari – Arte e Movimento vai se apresentar no 3º Encontro Relíquias de Aquidauana que ocorre na avenida Pantaneta, em Aquidauana. O show performático mistura as técnicas trabalhadas pela companhia que trabalha com Yoga, Teatro, Jazz Contemporâneo, Dança Moderna e Dança de Salão. Além das técnicas de circo.

SERVIÇO

3º Encontro Relíquias de Aquidauana

Data: 2, 3 e 4 de junho

Local: Avenida Pantaneta