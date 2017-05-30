Prefeito assina convênio com o Estado para o 3º Encontro de Relíquias

Aquidauana
Chefe do executivo municipal ressaltou os efeitos positivos do evento para o comércio e turismo
O Prefeito Odilon Ribeiro foi recebido pelo diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FundTur) para assinatura do convênio para realização do 3° Encontro de Relíquias de Aquidauana nos dias 2, 3 e 4 de junho. A reunião ocorreu na nesta terça-feira (30), na sede da FundTur, em Campo Grande.
O encontro movimenta o comércio local e atrai centenas de turistas apaixonados por veículos antigos e outras relíquias. Para esta edição, estão confirmados shows ao vivo, feira de antiguidades e muito mais, tudo isso com entrada franca, ressalta a nota divulgada pela assessoria de imprensa da prefeitura.
Segundo Bruno Wendling, Diretor da FundTur, um estudo é feito para que o apoio do Governo do Estado seja dado. Diante deste estudo, foi verificado o impacto positivo do evento tanto para a rede hoteleira quanto para o comércio. A organização espera um público de 15 mil pessoas nos três dias de evento.
Atrações culturais
A Cia Zari – Arte e Movimento vai se apresentar no 3º Encontro Relíquias de Aquidauana que ocorre na avenida Pantaneta, em Aquidauana. O show performático mistura as técnicas trabalhadas pela companhia que trabalha com Yoga, Teatro, Jazz Contemporâneo, Dança Moderna e Dança de Salão. Além das técnicas de circo.
SERVIÇO
3º Encontro Relíquias de Aquidauana
Data: 2, 3 e 4 de junho
Local: Avenida Pantaneta
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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