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Aquidauana

Prefeito e vereadores se reúnem com secretário Estadual de Saúde

Encontro ocorre neste momento no gabinete do chefe do Executivo municipal para falar de investimentos no setor em Aquidauana

Flavio Brito

Publicado em 30/05/2017 às 10:20

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A situação do atendimento em saúde de Aquidauana está sendo discutido com o governo de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (30). Uma reunião no gabinete do prefeito Odilon Ribeiro com a presença dos vereadores de Aquidauana e o secretário de Saúde do Estado Nelson Tavares está sendo realizada neste momento. 

De acordo com a assessoria de imprensa, na pauta de discussão está a necessidade de investimentos e a situação do Hospital Regional Estácio Muniz.

Segundo as informações divulgadas pela Agecom, o prefeito Odilon Ribeiro, desde o inicio do seu mandato, “tem buscado alternativas para conseguir sanar os problemas na área da saúde e se faz necessário uma forte parceria com o governo do estado que deverá aplicar um alto investimento em Aquidauana”.

Durantes as festividades do aniversário de Anastácio, o governador Reinaldo Azambuja chegou a afirmar que há a possibilidade da transferência da gestão do hospital da cidade para o governo do Estado. A administração passaria a ser feita com a contrapartida da prefeitura. 

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