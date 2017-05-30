Prefeito e vereadores se reúnem com secretário Estadual de Saúde

A situação do atendimento em saúde de Aquidauana está sendo discutido com o governo de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (30). Uma reunião no gabinete do prefeito Odilon Ribeiro com a presença dos vereadores de Aquidauana e o secretário de Saúde do Estado Nelson Tavares está sendo realizada neste momento.

De acordo com a assessoria de imprensa, na pauta de discussão está a necessidade de investimentos e a situação do Hospital Regional Estácio Muniz.

Segundo as informações divulgadas pela Agecom, o prefeito Odilon Ribeiro, desde o inicio do seu mandato, “tem buscado alternativas para conseguir sanar os problemas na área da saúde e se faz necessário uma forte parceria com o governo do estado que deverá aplicar um alto investimento em Aquidauana”.

Durantes as festividades do aniversário de Anastácio, o governador Reinaldo Azambuja chegou a afirmar que há a possibilidade da transferência da gestão do hospital da cidade para o governo do Estado. A administração passaria a ser feita com a contrapartida da prefeitura.