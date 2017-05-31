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3º Encontro de Relíquias de Aquidauana será recheado de atrações culturais

Música, zumba, kamgoo jumps, circo e teatro fazem parte da programação

Flavio Brito

Publicado em 31/05/2017 às 09:32

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Além do contato com modelos raros e outras antiguidades, o 3º Encontro de Relíquias de Aquidauana vai proporcionar aos participantes uma ampla programação com apresentações culturais. As bandas Mané Coxinha e os Cabeça Oca e Marasmo garantem o lugar do rock na programação musical do evento que ocorre a partir da sexta-feira (2), na avenida Pantaneta, a partir das 19h. 

Para garantir uma programação diversificada, a Banda SPCia faz o som para os amantes do samba e pagode. O melhor do sertanejo fica por conta das duplas Anderson & Fernandes e Lino & Nando.

Além da música, o público vai se divertir com a apresentação da Academia Complexo RF Fitness, com a demonstração da técnica “kangoo jumps”, feita com equipamento nos pés que absorve até 85% do impacto. As botas de kangoo jumps, além das atividades físicas, servem para tratamento fisioterápico, fortalecendo os músculos e ligamentos, tonifica pernas, glúteos e abdômen.

O Studio Fitness Anastadance levará ao evento uma demonstração de zumba, aula de dança e ginástica que mistura ritmos latinos para a criação de movimentos que garantem a queima de calorias, com horas de diversão e beleza coreográfica.  A Cia Zari – Arte e Movimento também vai se apresentar no 3º Encontro Relíquias de Aquidauana. O show performático mistura as técnicas trabalhadas pela companhia, como Yoga, Teatro, Jazz Contemporâneo, Dança Moderna e Dança de Salão. Além das técnicas de circo.

Outra grande atração desta edição será a apresentação de motos com o freestyle wheeling, fazendo a apresentação de manobras radicais que vão encantar os moradores. 

Ação social 

Durante todo o fim de semana, os visitantes terão a chance de se divertir e fazer o bem. Será feita a arrecadação de alimentos não perecíveis para a doação a uma instituição de caridade de Aquidauana. Os expositores e o público poderão contribuir com doações.

Além disso, o Instituto Sangue vai ajudar no cadastramento de doadores de medula óssea. Uma equipe do Hemosul de Campo Grande estará em Aquidauana para realizar o procedimento, das 9h às 15h, no sábado (3), na rua Duque de Caxias – esquina com a avenida Pantaneta – nas instalações do Hemonúcleo na cidade.

O Instituto Sangue Bom atua para aumentar o número de doadores regulares nos bancos de sangue de Mato Grosso do Sul. O instituto é uma continuidade do trabalho iniciado pelo projeto “Sangue Bom”, idealizado por Carlos Alberto Rezende, conhecido como professor Carlão, quando foi diagnosticado com aplasia medular.

O professor fará uma palestra, a partir das 20h de sexta-feira (2), sobre a sua história de luta pela saúde e dar informações importantes e tirar dúvidas sobre a doação de sangue e medula óssea. Serão até 40 minutos de conversa, o local ainda será definido.

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