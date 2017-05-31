Aquidauana e região terão reforço policial e de resgate com novos veículos

14 viaturas
Veículos serão entregues durante evento que acontece amanhã, na Praça Afonso Pena; iniciativa faz parte do programa MS Mais Seguro
O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), entrega amanhã 14 novas viaturas que vão reforçar o policiamento e resgate no Portal do Pantanal, no âmbito do Programa MS Mais Seguro. Ao todo, são dez camionetes trailblazer, três carros de investigação e uma bomba-tanque de água para Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Dois irmãos do Buriti e Miranda.
O evento acontece às 9h30, na Praça Afonso Pena, no Centro de Aquidauana. O município, será beneficiado com duas camionetes para a Polícia Militar, uma e um carro de investigação para a Polícia Civil, e a bomba-tanque para o Corpo de Bombeiros. Anastácio recebe duas camionetes, uma para cada corporação, assim como a cidade de Miranda.
Já, Bodoquena fica com apenas uma, para a PM, enquanto Dois Irmãos do Buriti ganha duas camionetes para a PM e um carro de investigação. Os veículos foram distribuídos conforme a quantidade de viaturas que já existia na cidade e a necessidade de reposição. Ao todo, são R$ 1.864.595,00 investidos.
MS Mais Seguro
Lançado em 2016 para reestruturar as forças de segurança pública do Estado, o programa MS Mais Seguro está em sua 4ª etapa, e já garantiu R$ 76,3 milhões em investimentos com aquisições de 620 viaturas, 755 armas, 903.258 munições e 5.925 equipamentos de proteção pessoal, além das reformas e demais ações que representam ao todo mais de R$ 115 milhões em recursos aplicados na área da segurança.
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