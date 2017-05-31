Dona oferece gratificação por informação sobre o cãozinho Ted

Quem já perdeu um animalzinho de estimação imagina a dor da aquidauanense Raquel Magalhães, que procura por seu cãozinho Ted, que desapareceu no dia 16 de maio.

O vira-latas desapareceu no bairro Guanandy - próximo ao quartel do 9º BE Comb, mas Ted foi visto pela última vez no Barrakech. A dona do cãozinho oferece uma gratificação para quem ajudá-la a encontrar seu amigo de quatro patas.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do Ted é só ligar para a Raquel no (67) 9 9200-4071.