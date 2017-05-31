Dona oferece gratificação por informação sobre o cãozinho Ted

Desaparecido
Quem já perdeu um animalzinho de estimação imagina a dor da aquidauanense Raquel Magalhães, que procura por seu cãozinho Ted, que desapareceu no dia 16 de maio.
O vira-latas desapareceu no bairro Guanandy - próximo ao quartel do 9º BE Comb, mas Ted foi visto pela última vez no Barrakech. A dona do cãozinho oferece uma gratificação para quem ajudá-la a encontrar seu amigo de quatro patas.
Quem tiver informações sobre o paradeiro do Ted é só ligar para a Raquel no (67) 9 9200-4071.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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