Mais de 2,7 mil veículos apreendidos podem ir a leilão em MS

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) publicou nesta quarta-feira (31) no Diário Oficial do Estado um edital de notificação à proprietários de veículos que estão nos pátios do órgão. Os proprietários terão trinta dias, a contar de hoje, para regularizar os documentos, caso contrário, os veículos irão a leilão.

São 2.749 proprietários notificados dos seguintes municípios: Alcinópolis, Amambai, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Ponta Porã e Campo Grande.

O não comparecimento dos proprietários no prazo estabelecido implicará no leilão dos veículos nas seguintes modalidades: desmontagem, reciclagem ou circulação. Para fins de regularização da documentação dos veículos recolhidos/apreendidos nos pátios, os proprietários notificados deverão procurar as Agências do Detran-MS em suas respectivas cidades.

No site do Detran-MS é possível conferir os endereços completos das Agências de Trânsito e o edital de notificação. O Detran-MS ainda alerta que na eventualidade do valor arrecadado no leilão ser insuficiente para a cobertura dos débitos, os responsáveis serão executados pelas importâncias remanescentes.