Professores e acadêmicos da Uems estão de luto por perda de funcionário

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul perdeu um de seus funcionários mais antigos. A comunidade acadêmica lamenta a morte de Alcione Nunes, que morreu hoje (31), aos 68 anos.

Ele trabalhava em uma empresa terceirizada e prestava serviço para a UEMS desde 1992. De acordo com as informações de outros funcionários da instituição de ensino, ele estava internado na Santa Casa de Campo Grande.

A família espera pela liberação do corpo para que ele possa ser trazido para Aquidauana. Mais informações sobre o velório e o sepultamento serão atualizadas em breve.

A Uems divulgou nota de pesar pela morte do funcionário que era conhecido como Paiacã.

“Com pesar comunicamos o falecimento de um amigo, um servidor exemplar, sr. Alcione Nunes, carinhosamente chamado de Paiacã. Ele, que prestou serviço desde os anos de 1992, faleceu no fim da manhã desta quarta-feira, 31. Aos 68 anos de idade, Paiacã deixa um grande legado e os amigos do campus UEMS-Aquidauana enlutados.Descanse em paz!”.