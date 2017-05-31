Quarta-feira começa com céu nublado e queda na temperatura

Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite, marcam a previsão para esta quarta-feira (31) em Aquidauana. O frio deve permanecer até a sexta-feira (2), com temperaturas mínimas de até 11°C.

De acordo com as informações do Climatempo, a máxima hoje não deve passar dos 21°C, com mínima de 14°C. Para amanhã (1º), a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado.

Na quinta-feira, as temperaturas devem variar de 21°C a 12°C, segundo as informações do Climatempo.