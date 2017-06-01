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3º Encontro de Relíquias une forças com a Prefeitura de Aquidauana

Convênio da Fundact com o governo do Estado garante repasse de recursos

Flavio Brito

Publicado em 01/06/2017 às 10:11

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O 3º Encontro de Relíquias conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana. O evento começa nesta sexta-feira (2) e segue durante o fim de semana. O prefeito Odilon Ribeiro, acompanhado do diretor-presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana (Fundact), Humberto Torres, participou do ato de assinatura do convênio que permitiu o repasse do governo de Mato Grosso do Sul para a realização do encontro. O diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, representou o Estado.

De acordo com as informações divulgadas pela Fundact, ao todo, serão investidos R$ 19 mil, sendo R$ 12 mil do Governo do Estado, por meio da Fundtur, e mais R$ 7 mil da Prefeitura de Aquidauana. Além do aporte financeiro, a Prefeitura também estará com equipes de servidores trabalhando no local em diversas atividades, incluindo o atendimento no Posto de Informações Turísticas, Departamento de Trânsito e limpeza da via pública. 

"Nossa equipe, na Fundact, fez toda a parte burocrática e o projeto. No entanto, não paramos aí, estaremos com a nossa equipe no evento nos três dias. Acreditamos no potencial que esse evento tem para atrair o público local e, sobretudo, turistas que vêm prestigiar e ajudam a movimentar a rede hoteleira e o comércio local", pontou Humberto.

O 3° Encontro de Relíquias de Aquidauana nos dias 2, 3 e 4 de junho, na avenida Pantaneta. A programação começa a partir das 18h. Confira a programação: 

Sexta-feira (2)
18h - palestra “Mitos e Verdades sobre a doação de medula óssea no Aki Pub 
19h -  show com Juliana Gama
20h30 - show com a Banda Spcia 
22h – show com Anderson e Fernandes 

Sábado (3)
8h - Recepção dos carros e feirantes 
10h - Carreata pelas ruas de Aquidauana e Anastácio. A concentração ocorrerá na Praça dos Estudantes 
13h30 - Atividades na avenida Pantaneta 
18h - show com Lino e Nando 
19h - Abertura oficial do evento 
19h30 - Apresentações Culturais: 

- Cia Zari - espetáculo multicultural com teatro, circo e dança
- RF Fitness com a demonstração “kangoo jumps”
- Anastadance com zumba 

20h30 - apresentação das motos do Freestyle Wheeling 
21h30 - show com a banda Marasmo 
23h - Mané Coxinha e os Cabeça Ocas

Domingo (4)
8h - reabertura da visitação ao público  
11h - Premiação e encerramento

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