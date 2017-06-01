3º Encontro de Relíquias une forças com a Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana
Convênio da Fundact com o governo do Estado garante repasse de recursos
O 3º Encontro de Relíquias conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana. O evento começa nesta sexta-feira (2) e segue durante o fim de semana. O prefeito Odilon Ribeiro, acompanhado do diretor-presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana (Fundact), Humberto Torres, participou do ato de assinatura do convênio que permitiu o repasse do governo de Mato Grosso do Sul para a realização do encontro. O diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, representou o Estado.
De acordo com as informações divulgadas pela Fundact, ao todo, serão investidos R$ 19 mil, sendo R$ 12 mil do Governo do Estado, por meio da Fundtur, e mais R$ 7 mil da Prefeitura de Aquidauana. Além do aporte financeiro, a Prefeitura também estará com equipes de servidores trabalhando no local em diversas atividades, incluindo o atendimento no Posto de Informações Turísticas, Departamento de Trânsito e limpeza da via pública.
"Nossa equipe, na Fundact, fez toda a parte burocrática e o projeto. No entanto, não paramos aí, estaremos com a nossa equipe no evento nos três dias. Acreditamos no potencial que esse evento tem para atrair o público local e, sobretudo, turistas que vêm prestigiar e ajudam a movimentar a rede hoteleira e o comércio local", pontou Humberto.
O 3° Encontro de Relíquias de Aquidauana nos dias 2, 3 e 4 de junho, na avenida Pantaneta. A programação começa a partir das 18h. Confira a programação:
Sexta-feira (2)
18h - palestra “Mitos e Verdades sobre a doação de medula óssea no Aki Pub
19h - show com Juliana Gama
20h30 - show com a Banda Spcia
22h – show com Anderson e Fernandes
Sábado (3)
8h - Recepção dos carros e feirantes
10h - Carreata pelas ruas de Aquidauana e Anastácio. A concentração ocorrerá na Praça dos Estudantes
13h30 - Atividades na avenida Pantaneta
18h - show com Lino e Nando
19h - Abertura oficial do evento
19h30 - Apresentações Culturais:
- Cia Zari - espetáculo multicultural com teatro, circo e dança
- RF Fitness com a demonstração “kangoo jumps”
- Anastadance com zumba
20h30 - apresentação das motos do Freestyle Wheeling
21h30 - show com a banda Marasmo
23h - Mané Coxinha e os Cabeça Ocas
Domingo (4)
8h - reabertura da visitação ao público
11h - Premiação e encerramento
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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