Central dos Bombeiros vai passar por manutenção

A central de chamadas do Corpo de Bombeiros vai passar por manutenção no dia 3 de junho e o número de emergência da corporação “193” não estará disponível para o registro de ocorrências.

De acordo com as informações divulgadas pela assessora de comunicação dos Bombeiros, cabo Rosemary, as ocorrências devem ser registradas pelo número da polícia “190”. As informações serão repassadas pela PM ao Quartel por meio do rádio.

Também será possível solicitar o resgaste pessoalmente nas unidades dos Bombeiros em Aquidauana e Anastácio. No fim de semana passado, a central de chamadas já havia registrado problemas técnicos e agora passará por manutenção para a resolução definitiva do problema.

Veja a nota divulgada pelo Corpo de Bombeiros:

“Na data de 3 de junho (sábado), as linhas telefônicas da unidade, inclusive o número de emergência 193, estarão indisponíveis para manutenção nos sistemas com o objetivo de melhor servir a população. Neste período, nossos serviços de socorro a vidas e bens deverão ser acionados pelo número 190, da Polícia Militar, que nos repassará as ocorrências por rádio. O cidadão também poderá acionar a Corporação diretamente nas unidades em Aquidauana e Anastácio. Desde já agradecemos a sua compreensão e reforçamos o nosso compromisso em bem atender a população”.