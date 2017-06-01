Definidas as sedes onde Aquidauana vai disputar os Jogos Escolares do MS

Os locais e as datas dos jogos escolares estaduais estão confirmados. Coxim, Dourados, Jardim e Paranaíba sediam as etapas basquete e vôlei e futsal e handebol. O anúncio oficial dos vencedores foi feito no dia 2 de maio, pela Gerência Geral de Desenvolvimento de Atividades Esportivas (Gedel) da Fundesporte. Aquidauana terá atletas representantes nas seguintes modalidades: basquetebol, handebol, futsal, voleibol, atletismo, xadrez, tênis de mesa, badminton, basquetebol 3x3 e vôlei de areia.



Nove municípios se candidataram e passaram por visita técnica. De 11 a 27 de abril, foram feitas vistorias em: Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste. A equipe da Gedel avaliou a estrutura oferecida, a rede hoteleira e as propostas de contrapartida e apoio municipais, entre outros quesitos.

“Os jogos escolares são nossos maiores eventos. As cidades ficam cheias de alunos-atletas, então o município precisa estar apto a atender essa demanda. Toda a estrutura é analisada. Há um caderno de encargos a ser preenchido. Os escolhidos foram os que se destacaram, mas temos certeza de que os municípios que não foram selecionados poderão ser sede no próximo ano ou em outros eventos”, disse o gerente da Gedel, professor Paulo Ricardo Nuñez.

“Ficamos muito satisfeitos com o interesse dos municípios em serem nossos parceiros nos escolares. Temos certeza de que todas as edições serão sucesso, muito por causa do empenho da sede. Estamos repetindo parcerias vitoriosas e estreando um local com total condição de sediar a competição”, analisou o diretor-presidente da Fundesporte, professor Marcelo Miranda.

A primeira cidade a receber os jogos é Paranaíba. O município sedia os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems) de Basquete e Voleibol, entre 22 e 28 de junho. “Ficamos muito felizes em termos nossa candidatura aceita. O esporte estava meio esquecido em nossa cidade, mas vamos impulsionar como os jogos. Essa é primeira de muitas parcerias que faremos com a Fundesporte”, afirmou prefeito Ronaldo Miziara. O vereador Pedrinho completou. “Temos certeza de que vai ser muito bom pro município que não sedia os jogos há muitos anos. Vai ajudar a resgatar o esporte e a fomentar a economia. Estão todos convidados a visitar o nosso município”.

Paranaíba é a única estreante, no atual modelo dos jogos. Desde 2015, a Fundesporte passou a instalar os participantes em hotéis e implantou o centro de convivências, um ambiente para as equipes se conhecerem melhor, brincarem e assistirem a apresentações culturais.

A outra sede dos Jems, Dourados, é veterana na organização. Recebeu edições dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums): basquete, handebol e vôlei, em 2015; futsal, em 2016. Este ano, abriga os Jems Futsal e Handebol, de 7 a 14 de julho. “A cidade está de braços abertos para receber os participantes dos jogos. Nosso compromisso é com as pessoas. Faremos uma competição ainda melhor”, convidou o diretor de esportes, Carlos Eduardo Stranieri.

Jojums

Jardim também sedia os jogos da Fundesporte pela terceira vez. Em 2015, foi a etapa basquete, handebol e vôlei dos Jems e no ano passado, o futsal dos Jojums. Desta vez a população recebe as equipes de basquete e vôlei, nos dias 1º a 6 de agosto. “É com muita alegria que a gente volta a sediar. Queremos agradecer ao Governador do Estado e ao diretor-presidente da Fundesporte por mais essa parceria. Estamos esperando todos de braços abertos”, falou o gestor municipal de esportes e técnico do time masculino atual campeão de handebol dos Jems, Cristhian Grubert.

O povo apaixonado por futsal de Coxim vai poder ver os melhores times escolares do Estado, na modalidade, entre os dias 30 de agosto e 6 de setembro. A cidade abriga a etapa futsal e handebol dos Jojums. “Queremos agradecer a confiança e vamos trabalhar para fazer um evento para marcar a história. Os jogos do ano passado foram fundamentais no desenvolvimento desportivo, econômico e turístico de nosso município. Desportivo porque mobilizou a população para receber os estudantes e demandou da prefeitura grande planejamento e recuperação das quadras e ginásios. Econômicos porque houve ocupação dos hotéis, os recursos transferidos pelo Governo do Estado ficaram no município e isso aqueceu a economia. E turístico porque comprovou a capacidade de Coxim receber grandes eventos”, disse o prefeito Aluízio São José. O gerente de esportes, José Carlos completou “Isso sem contar com o legado esportivo. Após os Jems nossas escolinhas ficaram lotadas. Os alunos estão praticando mais esportes”.

As etapas individuais estão marcadas para Campo Grande. Nos Jems, a briga é nos dias 18 a 20 de agosto. Nos Jojums, de 6 a 8 de outubro. A execução é feita diretamente pela Fundesporte. A disputa inclui: atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez.

Seletivas

Jogam os Jems equipes escolares municipais formadas por alunos-atletas – da mesma escola, da rede pública ou particular – com idade entre 12 e 14 anos. Nos Jojums, a faixa etária é de 15 a 17 anos. Para ficar com a vaga e poder participar da competição estadual, a escola precisa vencer a seletiva do município.

Os ganhadores das edições estaduais conquistam o direito de representar Mato Grosso do Sul na etapa nacional da categoria: os Jogos Escolares da Juventude (JEJ), marcados para Curitiba (PR) – etapa 12 a 14 anos e Brasília (DF) – etapa 15 a 17 anos.