Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 22:22

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Diretora da Biblioteca Pública Municipal Francisco Alves Corrêa no RJ

Programa Conecta Biblioteca garante apoio para ampliar a atuação junto às comunidades

Flavio Brito

Publicado em 01/06/2017 às 15:36

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A diretora da Biblioteca Pública Municipal Francisco Alves Corrêa, Ana Maria Cipro está em Barra do Piraí (RJ), onde passa por um curso de capacitação. Quatro bibliotecas públicas   de Mato Grosso do Sul foram selecionadas no programa “Conecta Biblioteca”, patrocinado pela Fundação Bill & Melinda Gates (EUA), que vai oferecer apoio e formação continuada para profissionais bibliotecários de 92 municípios do nosso país.  

As bibliotecas selecionadas para o programa são: Biblioteca Pública Municipal Francisco Alves Correa de Aquidauana; Biblioteca Pública Municipal Dom Aquino de Naviraí; Biblioteca Municipal Rosário Congro de Três Lagoas; Biblioteca Pública Municipal Professor Américo Rodrigues de Almeida de Rio Negro.

O Programa Conecta Biblioteca garante apoio para ampliar a atuação desses espaços de conhecimento, de informação e de cultura, junto à comunidade. A inciativa conta com o apoio do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) e da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB), do Ministério da Cultura.

A ideia é aproveitar melhor os recursos tecnológicos das bibliotecas públicas para promover conhecimento e geração de oportunidades, especialmente para os jovens em situação de vulnerabilidade. Para isso, o programa oferece aos bibliotecários capacitação de dois anos, com módulos presenciais e à distância, em temas como pesquisa da comunidade, gestão participativa, estratégias de comunicação e captação de recursos. O primeiro encontro da capacitação começou no 29 de maio e segue até amanhã (2).

Atividades junto à comunidade
 
Buscando atrair ainda mais a comunidade para conhecer, frequentar e utilizar todo seu acervo diverso e, sobretudo, proporcionar uma experiência de leitura diferenciada aos amantes da literatura, a Biblioteca Municipal de Aquidauana iniciou uma exposição literária de “Livros Raros”.

São obras consideradas como clássicos literários e que muitos, às vezes, só conhecem de nome, mas nunca tiveram a oportunidade de tocar e muito menos ler uma destas obras.

A exposição “Livros Raros”, assim como toda a biblioteca e seu laboratório de informática, é aberta ao público. A Biblioteca Pública de Aquidauana está localizada na Praça dos Estudantes, no centro da cidade, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30, aberta inclusive no horário de almoço. A bibliotecária Ana Maria Cipro explica que a exposição, iniciada no 15 de maio, termina amanhã.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo