Diretora da Biblioteca Pública Municipal Francisco Alves Corrêa no RJ

A diretora da Biblioteca Pública Municipal Francisco Alves Corrêa, Ana Maria Cipro está em Barra do Piraí (RJ), onde passa por um curso de capacitação. Quatro bibliotecas públicas de Mato Grosso do Sul foram selecionadas no programa “Conecta Biblioteca”, patrocinado pela Fundação Bill & Melinda Gates (EUA), que vai oferecer apoio e formação continuada para profissionais bibliotecários de 92 municípios do nosso país.

As bibliotecas selecionadas para o programa são: Biblioteca Pública Municipal Francisco Alves Correa de Aquidauana; Biblioteca Pública Municipal Dom Aquino de Naviraí; Biblioteca Municipal Rosário Congro de Três Lagoas; Biblioteca Pública Municipal Professor Américo Rodrigues de Almeida de Rio Negro.

O Programa Conecta Biblioteca garante apoio para ampliar a atuação desses espaços de conhecimento, de informação e de cultura, junto à comunidade. A inciativa conta com o apoio do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) e da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB), do Ministério da Cultura.

A ideia é aproveitar melhor os recursos tecnológicos das bibliotecas públicas para promover conhecimento e geração de oportunidades, especialmente para os jovens em situação de vulnerabilidade. Para isso, o programa oferece aos bibliotecários capacitação de dois anos, com módulos presenciais e à distância, em temas como pesquisa da comunidade, gestão participativa, estratégias de comunicação e captação de recursos. O primeiro encontro da capacitação começou no 29 de maio e segue até amanhã (2).

Atividades junto à comunidade



Buscando atrair ainda mais a comunidade para conhecer, frequentar e utilizar todo seu acervo diverso e, sobretudo, proporcionar uma experiência de leitura diferenciada aos amantes da literatura, a Biblioteca Municipal de Aquidauana iniciou uma exposição literária de “Livros Raros”.

São obras consideradas como clássicos literários e que muitos, às vezes, só conhecem de nome, mas nunca tiveram a oportunidade de tocar e muito menos ler uma destas obras.

A exposição “Livros Raros”, assim como toda a biblioteca e seu laboratório de informática, é aberta ao público. A Biblioteca Pública de Aquidauana está localizada na Praça dos Estudantes, no centro da cidade, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30, aberta inclusive no horário de almoço. A bibliotecária Ana Maria Cipro explica que a exposição, iniciada no 15 de maio, termina amanhã.