Fazenda de Aquidauana na mira do Ministério Público por crime ambiental

Inquérito Civil
Denúncias apontam para a existência de desmatamento, a corte raso
A 1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Comarca de Aquidauana investiga supostos crimes ambientais cometidos em uma fazenda da região. Segundo publicação do Diário Oficial do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MPE/MS) desta quinta-feira, o inquérito civil 34/2011 apura desmatamento.
O nome da propriedade, que está situada na região do Quebra Coco, será mantido em sigilo. De acordo com o MPE, denúncias apontam sobre a existência de desmatamento, a corte raso, de 370,30 hectares de vegetação nativa - Área de Preservação Permanente (APP) - sem autorização do órgão ambiental competente.
Por outro lado, a mesma promotoria anunciou hoje o arquivamento de processos semelhantes que tramitavam desde o ano de 2010, contra uma siderúrgica e contra outra propriedade rural, em razão da regularização junto às autoridades e pagamento de multas.
Atendimento especializado
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