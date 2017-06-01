Frio chega a Aquidauana e deve permanecer no fim de semana

Aquidauana
O aquidauanense tirou os casacos dos armários para iniciar o dia nesta quinta-feira (1º), com temperatura de 15°C registrada nesta manhã no termômetro instalado na Praça dos Estudantes, atualizado às 8h35.
Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e a previsão para hoje do Climatempo. Noite com muitas nuvens, prevê ainda o serviço on-line de meteorologia. A máxima não deve passar dos 21°C.
Para a sexta-feira (2), a temperatura deve variar de 12°C a 24°C.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS