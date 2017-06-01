Homem é preso em esquema de venda de drogas em Aquidauana

Um rapaz de 26 anos foi preso em Aquidauana nesta quarta-feira (31) por tráfico de drogas. Ele estava em uma residência que já vinha sendo investigada pela Agência Local de Inteligência. A casa seria de um homem conhecida como “Playboy”.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais monitoravam a residência de onde saiu o rapaz. Ele foi seguido depois de sair da casa nesta quarta-feira, de moto, e foi abordado próximo ao Parque de Exposição de Aquidauana.

Ele foi levado para a delegacia depois de ser flagrado com uma porção de maconha, que provavelmente seria entregue a um cliente. Durante o registro do B.O, já na unidade policial, o telefone não parava de tocar. Os policias mandaram que ele atendesse e as ligações eram dos possíveis compradores.

Matéria alterada às 13h50 para acréscimo de informações