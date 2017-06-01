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Acidente

Motociclista fratura perna após batida com carro no Centro de Aquidauana

Apesar da gravidade da fratura, ele não corre risco de morte

Renan Nucci

Publicado em 01/06/2017 às 14:37

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Acidente entre carro e moto terminou com um jovem de 19 anos com a perna direita fraturada, no início da tarde desta quinta-feira, no Centro de Aquidauana. A vítima ocupava uma Honda Fan, quando foi colhida por um Gol no cruzamento das ruas Teodoro Rondon e Marechal Mallet.

Conforme apurado, o carro, ocupado por um rapaz de 21 anos, seguia pela Teodoro Rondon, quando efetuou manobra para a entrar à esquerda na Marechal Mallet, batendo na moto que seguia pela Rondon no sentido oposto. O motociclista bateu na dianteira do veículo e sofreu diversos ferimentos.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital local, onde deu entrada no centro cirúrgico. Apesar da gravidade da fratura, não corre risco de morte. O Gol estava com documentação atrasada e foi apreendido pela Polícia Militar, sendo encaminhado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

 

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