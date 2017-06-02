3º Encontro de Relíquias começa hoje com ação social e muita cultura

Chegou o grande o dia para os apaixonados por modelos antigos e outras raridades, além daqueles que terão a chance de aprender mais sobre esse universo. A programação do 3º Encontro de Relíquias de Aquidauana começa hoje (3), às 18h, com a palestra do professor Carlão, idealizador do Instituto Sangue Bom, com a palestra “Mitos e Verdades sobre a doação de medula óssea”.

Além de ouvir a história de superação de alguém que teve a vida salva por um gesto simples e de amor, recebendo a doação, o público vai ter a chance de conhecer a história de aquidauanenses que foram doadores. O objetivo da palestra é trazer informação para desmistificar e tirar dúvidas sobre os procedimentos para estimular o cadastramento de novos doadores de medula óssea e de sangue.

Toda a estrutura já está sendo montada na avenida Pantaneta para receber até 15 mil visitantes que vão conferir todas as atrações. A Assessoria Especial de Trânsito da Prefeitura de Aquidauana autorizou o fechamento do trecho entre as ruas dos Ferroviários e Teodoro Cáfaro, para garantir a circulação dos visitantes. O 3º Encontro de Relíquias conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana.



O prefeito Odilon Ribeiro, acompanhado do diretor-presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana (Fundact), Humberto Torres, participou do ato de assinatura do convênio que permitiu o repasse do governo de Mato Grosso do Sul para a realização do encontro. O diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, representou o Estado.

De acordo com as informações divulgadas pela Fundact, ao todo, serão investidos R$ 19 mil, sendo R$ 12 mil do Governo do Estado, por meio da Fundtur, e mais R$ 7 mil da Prefeitura de Aquidauana. Além do aporte financeiro, a Prefeitura também estará com equipes de servidores trabalhando no local em diversas atividades, incluindo o atendimento no Posto de Informações Turísticas, Departamento de Trânsito e limpeza da via pública.

O palco já está sendo montado para receber as atrações culturais que começam hoje e seguem ao longo deste sábado (3). O encontro se encerra no domingo (4), com a premiação dos participantes. O 3º Encontro de Relíquia conta com o apoio de todas as forças de segurança: Polícia Militar, Policia Civil, Corpo de Bombeiros, Exército Brasileiro – por meio do 9º BE Comb, Polícia Militar Ambiental e o Serviço Móvel de Urgência (Samu).

Os comerciantes de Aquidauana também têm grande importância na realização do evento, com o apoio e incentivo da rede hoteleira, lojas do varejo local, do ramo da alimentação, indústria e da área da saúde.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (2)

18h - palestra “Mitos e Verdades sobre a doação de medula óssea” no Aki Pub

19h - show com Juliana Gama

20h30 - show com a Banda Spcia

22h - show com Anderson e Fernandes

Sábado (3)

8h - Recepção dos carros e feirantes

10h - Carreata pelas ruas de Aquidauana e Anastácio. A concentração ocorrerá na Praça dos Estudantes

13h30 - Atividades na avenida Pantaneta

18h - show com Lino e Nando

19h - Abertura oficial do evento

19h30 - Apresentações Culturais:

- Cia Zari - espetáculo multicultural com teatro, circo e dança

- RF Fitness com a demonstração “kangoo jumps”

- Anastadance com zumba

20h30 - apresentação das motos do Freestyle Wheeling

21h30 - show com a banda Marasmo

23h - Mané Coxinha e os Cabeça Ocas

Domingo (4)

8h - reabertura da visitação ao público

11h - Premiação e encerramento