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Aquidauana

3º Encontro de Relíquias começa hoje com ação social e muita cultura

Idealizador do Instituto Sangue Bom faz palestra sobre doação de medula óssea

Flavio Brito

Publicado em 02/06/2017 às 08:04

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Chegou o grande o dia para os apaixonados por modelos antigos e outras raridades, além daqueles que terão a chance de aprender mais sobre esse universo. A programação do 3º Encontro de Relíquias de Aquidauana começa hoje (3), às 18h, com a palestra do professor Carlão, idealizador do Instituto Sangue Bom, com a palestra “Mitos e Verdades sobre a doação de medula óssea”. 

Além de ouvir a história de superação de alguém que teve a vida salva por um gesto simples e de amor, recebendo a doação, o público vai ter a chance de conhecer a história de aquidauanenses que foram doadores. O objetivo da palestra é trazer informação para desmistificar e tirar dúvidas sobre os procedimentos para estimular o cadastramento de novos doadores de medula óssea e de sangue. 

Toda a estrutura já está sendo montada na avenida Pantaneta para receber até 15 mil visitantes que vão conferir todas as atrações. A Assessoria Especial de Trânsito da Prefeitura de Aquidauana autorizou o fechamento do trecho entre as ruas dos Ferroviários e Teodoro Cáfaro, para garantir a circulação dos visitantes. O 3º Encontro de Relíquias conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana.
  
O prefeito Odilon Ribeiro, acompanhado do diretor-presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana (Fundact), Humberto Torres, participou do ato de assinatura do convênio que permitiu o repasse do governo de Mato Grosso do Sul para a realização do encontro. O diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, representou o Estado.

De acordo com as informações divulgadas pela Fundact, ao todo, serão investidos R$ 19 mil, sendo R$ 12 mil do Governo do Estado, por meio da Fundtur, e mais R$ 7 mil da Prefeitura de Aquidauana. Além do aporte financeiro, a Prefeitura também estará com equipes de servidores trabalhando no local em diversas atividades, incluindo o atendimento no Posto de Informações Turísticas, Departamento de Trânsito e limpeza da via pública. 

O palco já está sendo montado para receber as atrações culturais que começam hoje e seguem ao longo deste sábado (3). O encontro se encerra no domingo (4), com a premiação dos participantes. O 3º Encontro de Relíquia conta com o apoio de todas as forças de segurança: Polícia Militar, Policia Civil, Corpo de Bombeiros, Exército Brasileiro – por meio do 9º BE Comb, Polícia Militar Ambiental e o Serviço Móvel de Urgência (Samu). 

Os comerciantes de Aquidauana também têm grande importância na realização do evento, com o apoio e incentivo da rede hoteleira, lojas do varejo local, do ramo da alimentação, indústria e da área da saúde. 

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (2)
18h - palestra “Mitos e Verdades sobre a doação de medula óssea” no Aki Pub 
19h -  show com Juliana Gama
20h30 - show com a Banda Spcia 
22h - show com Anderson e Fernandes 

Sábado (3)
8h - Recepção dos carros e feirantes 
10h - Carreata pelas ruas de Aquidauana e Anastácio. A concentração ocorrerá na Praça dos Estudantes 
13h30 - Atividades na avenida Pantaneta 
18h - show com Lino e Nando 
19h - Abertura oficial do evento 
19h30 - Apresentações Culturais: 
- Cia Zari - espetáculo multicultural com teatro, circo e dança
- RF Fitness com a demonstração “kangoo jumps”
- Anastadance com zumba 
20h30 - apresentação das motos do Freestyle Wheeling 
21h30 - show com a banda Marasmo 
23h - Mané Coxinha e os Cabeça Ocas

Domingo (4)
8h - reabertura da visitação ao público  
11h - Premiação e encerramento

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