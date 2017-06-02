Casa é destruída por incêndio na vila Ycaraí em Aquidauana

Uma casa na vila Ycaraí, em Aquidauana, teve quase todos os cômodos consumidos pelo fogo na manhã desta sexta-feira (2). O incêndio de grandes proporções foi o primeiro atendido pela nova viatura do Corpo de Bombeiros, especializada no combate às chamas, recebida do governo do Estado. A equipe de reportagem esteve no local e registrou a destruição.

Dos cinco cômodos da residência, quatro foram atingidos pelo incêndio, que destruiu móveis e parte do telhado, feito com telhas do tipo “Eternit”. De acordo com as informações do Bombeiros, o incêndio teria começado na sala da casa e se espalhado para o resto da residência.

Ninguém estava na casa no momento do incêndio, o casal – uma mulher de 32 anos e um homem de 29 anos – estavam trabalhando. As duas filhas – de 9 e 12 anos – estavam na escola. Os móveis da sala, da cozinha e dos quartos ficaram destruídos. Nas imagens é possível perceber a destruição do sofá, da televisão, da geladeira e do armário da cozinha.

Os Bombeiros foram chamados pelos vizinhos, que perceberam a fumaça que vinha da casa que fica na avenida Três. Sete militares trabalharam no controle das chamas, que começaram por volta das 8h50. As causas do incêndio não foram identificadas.

A equipes tiveram de enfrentar o terreno de difícil acesso ao local, em virtude do terreno acidentado onde a casa está localizada.



Confira o vídeo do Incêndio