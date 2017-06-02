Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 22:23

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Casa é destruída por incêndio na vila Ycaraí em Aquidauana

Família quase todos os móveis e roupas que foram consumidos pelo incêndio

Flavio Brito

Publicado em 02/06/2017 às 10:54

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1496415972
1496415971
1496415962
1496415963
1496415967
1496415982
1496415964
1496415960
1496415968
1496416019
1496415969
1496415965
1496415961
1496415970
1496415966

Uma casa na vila Ycaraí, em Aquidauana, teve quase todos os cômodos consumidos pelo fogo na manhã desta sexta-feira (2). O incêndio de grandes proporções foi o primeiro atendido pela nova viatura do Corpo de Bombeiros, especializada no combate às chamas, recebida do governo do Estado. A equipe de reportagem esteve no local e registrou a destruição. 

Dos cinco cômodos da residência, quatro foram atingidos pelo incêndio, que destruiu móveis e parte do telhado, feito com telhas do tipo “Eternit”. De acordo com as informações do Bombeiros, o incêndio teria começado na sala da casa e se espalhado para o resto da residência.

Ninguém estava na casa no momento do incêndio, o casal – uma mulher de 32 anos e um homem de 29 anos – estavam trabalhando. As duas filhas – de 9 e 12 anos – estavam na escola. Os móveis da sala, da cozinha e dos quartos ficaram destruídos. Nas imagens é possível perceber a destruição do sofá, da televisão, da geladeira e do armário da cozinha. 

Os Bombeiros foram chamados pelos vizinhos, que perceberam a fumaça que vinha da casa que fica na avenida Três. Sete militares trabalharam no controle das chamas, que começaram por volta das 8h50. As causas do incêndio não foram identificadas. 

A equipes tiveram de enfrentar o terreno de difícil acesso ao local, em virtude do terreno acidentado onde a casa está localizada.

Confira o vídeo do Incêndio

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo