Casal é assaltado por homem em moto preta armado com faca

Homem ainda não identificado, em moto preta e armado com faca, roubou um casal durante a noite de ontem, na região da aldeia indígena Lagoinha, em Aquidauana. As vítimas seguiam em outra moto por volta das 20h30, quando foram fechadas pelo autor que as obrigou a parar.



Conforme registro policial, ele sacou uma faca e pediu a carteira, entretanto, como nenhuma das vítimas estava com a carteira, ele tomou o celular da mão da mulher e fugiu na direção da Aldeia Morrinho, por isso, a suspeita é de que seja indígena. Estava escuro e não foi possível visualizá-lo com clareza.