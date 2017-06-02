Casal é assaltado por homem em moto preta armado com faca

Aquidauana
As vítimas seguiam em outra moto por volta das 20h30, quando foram fechadas pelo autor que as obrigou a parar
Homem ainda não identificado, em moto preta e armado com faca, roubou um casal durante a noite de ontem, na região da aldeia indígena Lagoinha, em Aquidauana. As vítimas seguiam em outra moto por volta das 20h30, quando foram fechadas pelo autor que as obrigou a parar.
Conforme registro policial, ele sacou uma faca e pediu a carteira, entretanto, como nenhuma das vítimas estava com a carteira, ele tomou o celular da mão da mulher e fugiu na direção da Aldeia Morrinho, por isso, a suspeita é de que seja indígena. Estava escuro e não foi possível visualizá-lo com clareza.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS