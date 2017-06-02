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Jardim

IFMS realiza ação pública sobre destinação do lixo no sábado

Semana do Meio Ambiente do tem programação até a quinta-feira

Flavio Brito

Publicado em 02/06/2017 às 08:39

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Estudantes, servidores e toda a comunidade de Jardim podem participar a partir deste sábado (3) da edição 2017 da Semana do Meio Ambiente. O evento de extensão vai até o dia 9 de junho em dez municípios. As inscrições podem ser feitas pelo link

A Semana em Jardim começa  com uma ação pública para a prevenção de doenças por meio da destinação correta do lixo e uma campanha de recolhimento de materiais recicláveis.

A abertura oficial é às 19h de segunda-feira (5) seguida por uma roda de conversa sobre preservação das bacias hidrográficas. A programação segue até quinta-feira  (8), com oficinas, minicurso, visita técnica, palestra e plantio de mudas. 

Sábado (3)
8h às 11h
Abertura
Ação de conscientização.
Coordenador do Projeto - Silvio Mendes Mazarin.
 Ação pública de conscientização da população para a prevenção de doenças através da destinação correta do lixo.
Local: município de Jardim
Público Alvo: Comunidade externa

8h às 17h30
Campanha de recolhimento de lixo reciclável.
Priscila Herradon Kuroishi
Conscientização do volume de lixo seco reciclável gerado durante uma semana pelos envolvidos nas ações para levar a uma reflexão da necessidade do reaproveitamento e do uso sustentável dos recursos naturais.
Local: Campus Jardim
Público Alvo: Comunidade interna
    
Segunda-feira (5)

14h às 17h
Oficina
Oficina de fantoches com materiais reciclados.
Elizandra Prates de Oliveira
Local: Campus Jardim
Público Alvo: Comunidade externa

14h às 22h30
Museu de Tecnologia
Alan Pinheiro de Souza
Local: Campus Jardim
Público Alvo: Comunidade interna e externa

19h às 21h
Abertura oficial
Solenidade de abertura oficial da Semana do Meio Ambiente 2017 do Campus Jardim
Subcomissão de Cerimonial.
Local: Auditório do Campus Jardim
Público Alvo: Comunidade interna e externa

21h às 22h30
Roda de conversa
Preservação das Bacias Hidrográficas
Dr.: Anderson Bem -Professor EBTT
Local: Auditório do Campus Jardim
Público Alvo: Comunidade interna e externa
    
Terça-feira (6)
8h às 17h30
Visita técnica às instalações da Sanesul
Professores: Luciano Rodrigues Duarte e Joelma dos Santos Garcia Delgado.
Local: Sanesul - Agencia Regional de Jardim
Público Alvo: Estudantes do Campus Jardim.

8h30 às 11h30
Oficina
Cozinha sem fogão
Luciana Emanuelle Sanches Silva
Local: Campus Jardim
Público Alvo: Comunidade interna

14h às 17h30
Minicurso
Bird watching - Observação de aves.
Edson Moroni
Local: Campus Jardim
Público Alvo: Comunidade interna e externa
    
Quarta-feira (7)
7h às 9h
Palestra
Observatório de Aves da fauna local
Edson Moroni
Local: Auditório do Campus Jardim
Público Alvo: Comunidade interna

9h30 às 10h30
Plantio de Mudas de árvores Silvestres
Coordenador do Projeto - Silvio Mendes Mazarin.
Local: Campus Jardim
Público Alvo: Estudantes do Campus Jardim.

14h às 17h30
Oficina
Oficina de sabaõ caseiro com reaproveitamento de oleo de frituras
Silvio Mendes Mazarin - Professor EBTT
Local: Campus Jardim
Público Alvo: Comunidade interna e externa
    
Quinta-feira (8)
8h às 09h30
Palestra
A Importância da preservação ambiental na manutenção dos recursos hídricos
Daniela de Almeida Nantes – Gerente da Agencia Regional da Sanesul
Local: Campus Jardim
Público Alvo: Comunidade interna e externa

10h
Encerramento
Pesagem do material reciclavel arrecadado
Silvio Mendes Mazarin - Professor EBTT
Local: Campus Jardim
Público Alvo: Comunidade interna e externa

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