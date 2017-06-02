IFMS realiza ação pública sobre destinação do lixo no sábado

Estudantes, servidores e toda a comunidade de Jardim podem participar a partir deste sábado (3) da edição 2017 da Semana do Meio Ambiente. O evento de extensão vai até o dia 9 de junho em dez municípios. As inscrições podem ser feitas pelo link

A Semana em Jardim começa com uma ação pública para a prevenção de doenças por meio da destinação correta do lixo e uma campanha de recolhimento de materiais recicláveis.

A abertura oficial é às 19h de segunda-feira (5) seguida por uma roda de conversa sobre preservação das bacias hidrográficas. A programação segue até quinta-feira (8), com oficinas, minicurso, visita técnica, palestra e plantio de mudas.

Sábado (3)

8h às 11h

Abertura

Ação de conscientização.

Coordenador do Projeto - Silvio Mendes Mazarin.

Ação pública de conscientização da população para a prevenção de doenças através da destinação correta do lixo.

Local: município de Jardim

Público Alvo: Comunidade externa

8h às 17h30

Campanha de recolhimento de lixo reciclável.

Priscila Herradon Kuroishi

Conscientização do volume de lixo seco reciclável gerado durante uma semana pelos envolvidos nas ações para levar a uma reflexão da necessidade do reaproveitamento e do uso sustentável dos recursos naturais.

Local: Campus Jardim

Público Alvo: Comunidade interna



Segunda-feira (5)

14h às 17h

Oficina

Oficina de fantoches com materiais reciclados.

Elizandra Prates de Oliveira

Local: Campus Jardim

Público Alvo: Comunidade externa

14h às 22h30

Museu de Tecnologia

Alan Pinheiro de Souza

Local: Campus Jardim

Público Alvo: Comunidade interna e externa

19h às 21h

Abertura oficial

Solenidade de abertura oficial da Semana do Meio Ambiente 2017 do Campus Jardim

Subcomissão de Cerimonial.

Local: Auditório do Campus Jardim

Público Alvo: Comunidade interna e externa

21h às 22h30

Roda de conversa

Preservação das Bacias Hidrográficas

Dr.: Anderson Bem -Professor EBTT

Local: Auditório do Campus Jardim

Público Alvo: Comunidade interna e externa



Terça-feira (6)

8h às 17h30

Visita técnica às instalações da Sanesul

Professores: Luciano Rodrigues Duarte e Joelma dos Santos Garcia Delgado.

Local: Sanesul - Agencia Regional de Jardim

Público Alvo: Estudantes do Campus Jardim.

8h30 às 11h30

Oficina

Cozinha sem fogão

Luciana Emanuelle Sanches Silva

Local: Campus Jardim

Público Alvo: Comunidade interna

14h às 17h30

Minicurso

Bird watching - Observação de aves.

Edson Moroni

Local: Campus Jardim

Público Alvo: Comunidade interna e externa



Quarta-feira (7)

7h às 9h

Palestra

Observatório de Aves da fauna local

Edson Moroni

Local: Auditório do Campus Jardim

Público Alvo: Comunidade interna

9h30 às 10h30

Plantio de Mudas de árvores Silvestres

Coordenador do Projeto - Silvio Mendes Mazarin.

Local: Campus Jardim

Público Alvo: Estudantes do Campus Jardim.

14h às 17h30

Oficina

Oficina de sabaõ caseiro com reaproveitamento de oleo de frituras

Silvio Mendes Mazarin - Professor EBTT

Local: Campus Jardim

Público Alvo: Comunidade interna e externa



Quinta-feira (8)

8h às 09h30

Palestra

A Importância da preservação ambiental na manutenção dos recursos hídricos

Daniela de Almeida Nantes – Gerente da Agencia Regional da Sanesul

Local: Campus Jardim

Público Alvo: Comunidade interna e externa

10h

Encerramento

Pesagem do material reciclavel arrecadado

Silvio Mendes Mazarin - Professor EBTT

Local: Campus Jardim

Público Alvo: Comunidade interna e externa