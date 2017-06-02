Muro da Gentileza em Aquidauana é chance de doações e trocas entre quem precisa

Ação solidária inovadora em Aquidauana oferece roupas, calçados e outros acessórios para doação e trocas entre quem realmente precisa. O Muro da Gentileza é organizado pela Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição (ABIMC), e acontece das 9 horas às 11 horas da manhã deste sábado, no muro em frente à antiga Escola Paroquial, na Praça Nossa Senhora Imaculada Conceição.



Segundo Neusa Maria Gehre de Oliveira, coordenadora da ABIMC e uma das organizadoras ao lado do padre Tiago Palmeira Machado, presidente da entidade, o muro vai de encontro aos objetivos da associação, que são resgatar e assegurar a dignidade humana.

A iniciativa é bem simples, ou seja, pessoas quem têm interesse em fazer doações podem se dirigir ao local e deixar lá, com membros da organização, aquilo que puderem. Tudo ficará exposto em varais e prateleiras no muro. Por outro lado, quem precisa de doações, principalmente de roupas, por causa do período frio que chega, poderá pegar o que precisar de forma gratuita.