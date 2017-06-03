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Encontro de Relíquias tem boa comida e oportunidades de comprar peças especiais

Flavio Brito

Publicado em 03/06/2017 às 10:00

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Além de ver de perto os modelos antigos, os aquidauanenses e turistas que passam pela avenida Pantaneta durante este fim de semana podem experimente o prato da cozinha árabe “chawarma”, além de espetinho, salgados, pizzas, pastel e opções de sobremesas. A praça de alimentação foi aberta para agradar a todos os gostos. 

Quem quiser conhecer de perto a delícia típica do oriente médio basta procurar o foodtruck Parada Árabe – que esta estacionado na rotatória da arena de eventos. A chawarma é feita com uma massa típica da cozinha árabe, recheada com filé que teve o tempero adaptado para agradar ao paladar dos brasileiros, acompanhado com uma salada. 

Os visitantes que consomem dos vendedores credenciados pela organização ajudam na preparação do próximo encontro e contribuem com causas que os “Amigos Reliqueiros” também apoiam. Toda a renda obtida com o bar montado no encontro será revertida para o projeto “Amigos do Museu”, iniciativa que busca parceria para a reforma e reativação do Museu de Arte Pantaneira Manoel Antônio Paes de Barros.

Neste sábado (2), a equipe de babeiros da 262 Kustom Shop, de Campo Grande, estará a disposição para quem quiser cuidar do visual. A feirinha do encontro está armada próximo ao Ponto Expresso. A Casão dos Artesãos tem uma barraca especial no encontro, que é apoiado pela Prefeitura de Aquidauana e pelo Governo de Mato Grosso do Sul. 

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