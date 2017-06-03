Encontro tem agenda cheia hoje em Aquidauana

O 3º Encontro de Relíquias de Aquidauana, iniciado ontem, prossegue neste sábado com eventos já a partir das 8 horas da manhã, com a recepção de carros e feirantes na Praça dos Estudantes, no Centro. Ao longo deste segundo dia estão previstas atrações que encerram com show de Mané Coxinha e Os Cabeça OCA, nas imediações da Avenida Pantaneta.



Às 10 horas tem início a tradicional carreata que vai passar também pelas ruas de Anastácio. Às partir das 13h30, haverá diversas atividades na Avenida Pantaneta, como visitações, seguidas de show com Line e Nando, às 18 horas, abertura oficial, às 19 horas, apresentações culturais com Cia Zari, RT Fitness Kangoo Jump e Anastadance às 19h30.



Para às 20h30 está agendado show de Freestyle e logo depois banda Maramos, 21h30, e apresentação de Mané Coxinha e Os Cabeça OCA, finalizando o dia. Para amanhã, o evento reabre às 8 horas e encerra às 11 horas.