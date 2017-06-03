Homem é preso por entrar 3 vezes em supermercado para furtar peixes e calabresa

Aquidauana
Aquidauanense foi contido pelos seguranças do estabelecimento até a chegada da PM
A Polícia Militar de Aquidauana prendeu na noite de ontem, um jovem de 23 anos que havia sido detido três vezes por seguranças de um supermercado no Bairro alto, por furtar três peixes Pintado e um pacote de linguiça calabresa.
Conforme boletim de ocorrência, o rapaz tentou seguidamente o furto, até que foi contido pelos seguranças que acionaram a PM. Junto com ele, estavam os produtos alimentícios que tentava tomar. Ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS