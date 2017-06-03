Moto destravada e com tanque cheio é furtada em Aquidauana

Insegurança
O caso teria ocorrido na noite de ontem, Na Rua Dos Ferroviários, perto da Avenida Pantaneta
Homem de 66 anos proprietário de uma motocicleta procurou a Polícia Civil de Aquidauana para denunciar o furto do veículo. O caso teria ocorrido na noite de ontem, Na Rua Dos Ferroviários, perto da Avenida Pantaneta.
Conforme relatado, a vítima deixou a moto destravada por volta das 21h30, com tanque cheio e dois capacetes presos por corrente na traseira. Perto da meia-noite, quando retornou ao local, percebeu que havia desaparecido.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS