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Prefeito Odilon prestigia o Encontro de Relíquias de Aquidauana

Gerente de Obras do município é um dos expositores com réplica de modelo inglês

Rhobson ADM

Publicado em 03/06/2017 às 14:37

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A terceira edição do Encontro de Relíquias de Aquidauana é resultado do esforço conjunto entre os organizadores e o poder público, para realizar a festa dedicada aos apaixonados por carros antigos. O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro prestigia o evento e veio conferir de perto os modelos expostos na arena de eventos da Avenida Pantaneta. 

“A Prefeitura de Aquidauana e o governo do Estado, com o Rhobson do O Pantaneiro, estão organizando um grande encontro de relíquias na nossa cidade. É o terceiro evento e está, cada vez mais, aumentando o seu tamanho, com o potencial de atrair turistas. Eu peço que os moradores da região que venham prestigiar. É um ambiente familiar, um ambiente bonito”, disse o prefeito, lembrando o diretor do site O Pantaneiro, que integra o grupo de organizadores do encontro. 

As Gerências de Cultura e Turismo e a de Obras e Serviços Urbanos trabalharam na organização, permitindo a assinatura do convênio  com o governo do Estado, além de garantir a instalação de toda a infraestrutura necessária para a realização do evento. O próprio gerente municipal de Obras é um dos expositores do encontro. 
Archibald Joseph Macintyre participa com a réplica de um modelo inglês chamado MG. “Eu comprei esse carro de um conhecido aqui em Aquidauana há três anos, foi um ano só de restauração”, contou o gerente de Obras de Aquidauana, revelando todo o trabalho para restaurar a lataria, o estofado, os detalhes cromados do modelo e todo o motor. 

O Encontro de Relíquias segue por todo o sábado e termina amanhã (4), com a premiação ao “reliqueiros” que prestigiaram o evento. O evento recebe a cobertura do programa Jota e Amigos, do SBT MS, com entrevistas feitas pelo apresentador Jota. A equipe do programa Auto News vai destacar para todo o Estado os modeles que participam do encontro. 

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