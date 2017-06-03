Programação de sábado termina com muita música no Encontro de Relíquias

Aquidauana
Apresentações começam com espetáculo multicultural e demonstração de “kangoo jumps”
A programação cultural da terceira edição de Relíquias de Aquidauana não para e sábado (3) continua com apresentações da Cia Zari – que vai levar ao palco um espetáculo multicultural, com dança, teatro e técnicas de circo. A academia Complexo RF Fitness fará um demonstração do “kangoo jumps”. O início das apresentações está previsto para as 19h30.
Depois será a vez da música tomar conta do palco, a dupla Lino & Nando abre a noite, cantando os maiores sucessos do sertanejo universitário. Depois, o rock será a grande estrela, com a Banda Marasmo comandando a festa do antigomobilismo em Aquidauana, levando o melhor do pop-rock para os visitantes do encontro.
A noite se encerra com a lenda viva do rock pantaneiro, Mané Coxinha que está há mais de 30 levantando e defendendo a bandeira do rock na região do Pantanal. Mané Coxinha e os Cabeça Oca sobem ao palco para levar um reportório cheio de clássicos nacionais e internacionais. Mané garante que o público pode esperar por surpresas.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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