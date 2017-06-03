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“Reliqueiros” de Ponta Porã estão em Aquidauana para abrilhantar o encontro

Clube da região de fronteira promove o sétimo encontro de carros antigos em 2017

Rhobson ADM

Publicado em 03/06/2017 às 15:21

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A paixão pelos carros antigos se espalha por todos os cantos de Mato Grosso do Sul. A terceira edição do Encontro de Relíquias de Aquidauana recebe a visita do Clube dos Carros Antigos de Ponta Porã (CCAPP) que veio rodando até o encontro com três Fuscas, duas Kombis e uma Variant. Membro do grupo e “fusqueira”, Franciele conta que o clube participa do Encontro de Relíquias de Aquidauana desde a sua primeira edição.

 
O CCAPP promove este ano a sétima edição do Encontro Internacional de Carros Antigos de Ponta Porã, que ocorre nos dias 7 e 8 de outubro este ano. ‘’O clube está crescendo e a gente conta com as visita dos irmãos paraguaios”, comemora Franciele sobre o encontro na região da fronteira, que será realizado no Parque das Ervas.

A “reliqueira” conta que usa seu Fusca, o Chocolate, todos os dias, para fazer todas as tarefas, inclusive ir para o trabalho – ela é  professora de educação física. Este ano, oito membros do grupo do clube estão em Aquidauana, mas quem dirige uma das Kombis é o Fofão. A Corujinha amarela está sob a guarda do bochechudo e quem quiser conferir essa maravilha é só vir à avenida Pantaneta.
 
A programação de hoje tem Styllus Moto Show Manobras Radicais, às 20h no 3° Encontro de Relíquias de Aquidauana. Além de muita música com a dupla  Lino & Nando, Banda Marasmo e Mané Coxinha e os Cabeça Oca

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