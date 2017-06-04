Encontro de Relíquias chega ao último dia com sucesso total

O 3º Encontro de Relíquias de Aquidauana termina hoje (4) com a premiação dos reliqueiros que fizeram o sucesso do evento. Durante o sábado (3), as famílias visitaram o evento e garantiram um dodos propósitos, beneficiar a economia local. A premiação começa daqui a pouco e a visitação segue até as 11h, com encerramento.

"Eu vendi muito bem, principalmente nesta segunda, o evento tá com uma estrutura excelente", disse uma das vendedoras credenciadas. O dia, ontem, começou com a carreata que percorreu as ruas de Aquidauana e Anastácio. O olhar dos moradores era de encanto e surpresa.

A área de shows ficou lotada para as apresentações, que teve a dupla Lino e Nando e o Mané Coxinha e os Cabeça Oca. A prova de que o encontro foi feito para as famílias.

A caravana Filhos do Pires veio de Curitiba para a festa e enfrentou 14 horas de viagem. "Tá valendo a pena, está todo mundo curtindo", disse Ivan. O patriarca da família faz parte da organização do encontro.