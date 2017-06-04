Familiares e amigos se despedem de dona Benedita Betty do Valle Pereira

Família e amigos se despedem de dona Benedita Betty do Valle Pereira?, que faleceu ontem (3), aos 86 anos. Moradora de Aquidauana há 22 anos, estava internada em Campo Grande com um quadro de insuficiência respiratória. Ela foi diagnosticada com infecção hospitalar.

Dona Beni, como era carinhosamente chamada, veio de Assis (SP) com o marido - hoje já falecido - depois que ele comprou a Fazenda Olho D'Água.

O corpo está sendo velado na capela da Pax Universal, no bairro e o sepultamento está marcado para as 17h.