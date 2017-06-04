Familiares e amigos se despedem de dona Benedita Betty do Valle Pereira

Aquidauana
Família e amigos se despedem de dona Benedita Betty do Valle Pereira?, que faleceu ontem (3), aos 86 anos. Moradora de Aquidauana há 22 anos, estava internada em Campo Grande com um quadro de insuficiência respiratória. Ela foi diagnosticada com infecção hospitalar.
Dona Beni, como era carinhosamente chamada, veio de Assis (SP) com o marido - hoje já falecido - depois que ele comprou a Fazenda Olho D'Água.
O corpo está sendo velado na capela da Pax Universal, no bairro e o sepultamento está marcado para as 17h.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS