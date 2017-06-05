Calendário de encontros para reliqueiros se estende pelos quatro cantos de MS

Não é à toa que o evento dedicado ao antigomobilismo em Aquidauana leva o nome de “Encontro”. A avenida Pantaneta foi o ponto de encontro para os amantes desta modalidade que vieram os quatro cantos de Mato Grosso do Sul e de outros Estados do país – com destaque para amigos da região sul – com visitantes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Além dos modelos raros, o 3º Encontro de Relíquias de Aquidauana recebeu motorhomeiros e quem veio expor outras peças tão cheias de história quanto os carros antigos. Foram 163 reliqueiros inscritos nesta terceira edição.

Membros de diversos clubes de reliqueiros estiveram na cidade e ajudaram a garantir este sucesso. O calendário de eventos se estende ao longo do ano, com encontros anuais e mensais organizados pelos clubes estabelecidos em Mato Grosso do Sul.

O Clube dos Amigos Reliqueiros de Ivinhema (CAR) realiza, em 2017, o 13º Encontro de Fuscas e Veículos Antigos de Ivinhema, nos dias 2 e 3 de setembro – na praça Deputado Nelito Câmara. “Para você ter ideia, nós começamos o primeiro com três carros e, agora, nós já chegamos a colocar 300 modelos na praça”, disse Carlinhos, o empresário e organizador do encontro, que também realiza eventos mensais, sediados em sua loja de pneus e autopeças, localizada em Ivinhema.

Recebendo os irmãos reliqueiros do Paraguai, o Clube de Carros Antigos de Ponta Porã (CCAPP) vai tomar conta do Parque das Ervas, nos dias 7 e 8 de outubro. Franciele, uma das integrantes do grupo que esteve em Aquidauana contou à equipe de reportagem sobre sua paixão por Fusca, “Eu sou a Fran do Fusca, mas os amantes de Kombi também estão crescendo. Este ano, tem muitas aqui no encontro”, observou ela, que agora também é dona de uma Corujinha.



Os integrantes do Clube de Reliqueiros de Maracaju espera pela definição das datas de outros eventos para marca o encontro, explica Hélio Vieira, o Helinho. “É um prazer prestigiar o Encontro de Relíquias de Aquidauana, e outros que estão crescendo por todo Estado”, disse o reliqueiro.

O Clube do Fusca e Carros Antigos Dourados (CFCAD) realiza encontros mensais para celebrar as relíquias na região sul do Estado. “Nós ainda não temos um encontro como tem Aquidauana e outros municípios, mas queremos fazer. Nós fazemos encontros uma vez por mês”, explica Carlão, que veio à Aquidauana com seu Fusca vermelho e branco, com mais de três décadas de história. O sexto encontro deste ano está marcado para o domingo (11), no Parque dos Ipês.

A Confraria Apaixonados por Fuscas e Derivados – de Campo Grande, realiza seu encontro no sábado (10), nos Altos da avenida Afonso Pena.

O presidente do Clube do Carro Antigo e Moto de Jataizinho (PR), Monoel Luiz Lopes, foi um dos homenageados deste ano, depois de ter rodado 850 Km com seus modelos, um Fusca e um Corsel. Os modelos expostos na avenida Pantaneta renderam a ele o prêmio de “Maior distância percorrida”. O Fusca rosa do Luizinho foi o mais visitado do encontro.

Outro membro clube de homenageado foi Antonio Bruno Zanetti, do Clube dos Colecionadores de Veículos Antigos Pantanal (CCVAP), que foi homenageado como o maior expositor do evento, com 12 modelos trazidos da Capital.

Outros clubes de Campo Grande



Low Ride Clube de Carros Antigos

Opala Clube

Velho Oeste Association of Brazil

Carburados