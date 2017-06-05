Calendário de encontros para reliqueiros se estende pelos quatro cantos de MS

Aquidauana
Membros de clubes de várias regiões do Estado estiveram em Aquidauana no fim de semana
Não é à toa que o evento dedicado ao antigomobilismo em Aquidauana leva o nome de “Encontro”. A avenida Pantaneta foi o ponto de encontro para os amantes desta modalidade que vieram os quatro cantos de Mato Grosso do Sul e de outros Estados do país – com destaque para amigos da região sul – com visitantes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Além dos modelos raros, o 3º Encontro de Relíquias de Aquidauana recebeu motorhomeiros e quem veio expor outras peças tão cheias de história quanto os carros antigos. Foram 163 reliqueiros inscritos nesta terceira edição.
Membros de diversos clubes de reliqueiros estiveram na cidade e ajudaram a garantir este sucesso. O calendário de eventos se estende ao longo do ano, com encontros anuais e mensais organizados pelos clubes estabelecidos em Mato Grosso do Sul.
O Clube dos Amigos Reliqueiros de Ivinhema (CAR) realiza, em 2017, o 13º Encontro de Fuscas e Veículos Antigos de Ivinhema, nos dias 2 e 3 de setembro – na praça Deputado Nelito Câmara. “Para você ter ideia, nós começamos o primeiro com três carros e, agora, nós já chegamos a colocar 300 modelos na praça”, disse Carlinhos, o empresário e organizador do encontro, que também realiza eventos mensais, sediados em sua loja de pneus e autopeças, localizada em Ivinhema.
Recebendo os irmãos reliqueiros do Paraguai, o Clube de Carros Antigos de Ponta Porã (CCAPP) vai tomar conta do Parque das Ervas, nos dias 7 e 8 de outubro. Franciele, uma das integrantes do grupo que esteve em Aquidauana contou à equipe de reportagem sobre sua paixão por Fusca, “Eu sou a Fran do Fusca, mas os amantes de Kombi também estão crescendo. Este ano, tem muitas aqui no encontro”, observou ela, que agora também é dona de uma Corujinha.
Os integrantes do Clube de Reliqueiros de Maracaju espera pela definição das datas de outros eventos para marca o encontro, explica Hélio Vieira, o Helinho. “É um prazer prestigiar o Encontro de Relíquias de Aquidauana, e outros que estão crescendo por todo Estado”, disse o reliqueiro.
O Clube do Fusca e Carros Antigos Dourados (CFCAD) realiza encontros mensais para celebrar as relíquias na região sul do Estado. “Nós ainda não temos um encontro como tem Aquidauana e outros municípios, mas queremos fazer. Nós fazemos encontros uma vez por mês”, explica Carlão, que veio à Aquidauana com seu Fusca vermelho e branco, com mais de três décadas de história. O sexto encontro deste ano está marcado para o domingo (11), no Parque dos Ipês.
A Confraria Apaixonados por Fuscas e Derivados – de Campo Grande, realiza seu encontro no sábado (10), nos Altos da avenida Afonso Pena.
O presidente do Clube do Carro Antigo e Moto de Jataizinho (PR), Monoel Luiz Lopes, foi um dos homenageados deste ano, depois de ter rodado 850 Km com seus modelos, um Fusca e um Corsel. Os modelos expostos na avenida Pantaneta renderam a ele o prêmio de “Maior distância percorrida”. O Fusca rosa do Luizinho foi o mais visitado do encontro.
Outro membro clube de homenageado foi Antonio Bruno Zanetti, do Clube dos Colecionadores de Veículos Antigos Pantanal (CCVAP), que foi homenageado como o maior expositor do evento, com 12 modelos trazidos da Capital.
Outros clubes de Campo Grande
Low Ride Clube de Carros Antigos
Opala Clube
Velho Oeste Association of Brazil
Carburados
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS