Encontro de Relíquias tem de entrar para os calendários estadual e nacional de eventos

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação de Cultura e Turismo (Fundact), apoia a realização do 3º Encontro de Relíquias de Aquidauana. Durante o encerramento, na cerimônia de premiação dos reliqueiros que ajudaram a garantir o sucesso do encontro, o diretor-presidente da Fundact, Humberto Torres, ressaltou o saldo positivo do evento e disse esperar que as próximas edições passem a fazer parte do calendário de eventos do Estado e também do calendário nacional.

O dirigente da Fundact explicou, na manhã deste domingo (4), que a prefeitura é sempre parceira de eventos que trazem benefícios para a comunidade, com opções de lazer e cultura e ganhos econômicos. “Nós estamos vendo os hotéis ocupados, os restaurantes cheios, os postos de gasolina com grande movimento e até as farmácias”, disse Torres, que trabalhou para que o convênio com a Fundação de Turismo do Estado fosse assinado, garantindo o repasse de recursos para a organização do encontro.

O titular da Cultura e Turismo no município lembrou ainda, em entrevista à equipe de reportagem de O Pantaneiro, outros eventos e ações da prefeitura que contam com a participação total dos moradores, como é o caso da “Feira da Estação”, realizada às terças-feiras, na Esplanada da Estação Ferroviária.

A prefeitura também encabeça o projeto solidário “Amigos do Museu”, que está estabelecendo parcerias para permitir a reforma do prédio e reativação do prédio do Museu de Arte Pantaneira Manoel Antônio Paes de Barros. Segundo o diretor-presidente da Fundact, os primeiros trabalhados de restauro começam já nesta segunda-feira (5). Presente no 3º Encontro de Relíquias de Aquidauana, o prefeito Odilon Ribeiro (PSDB) participou da carreata de abertura com o seu modelo Variant marron. A carreata percorreu ruas do Centro de Aquidauana e Anastácio, encantando moradores e visitantes.

O gerente municipal de Obras, Archibald Joseph Macintyre, o Mac, coordenadou o trabalho que permitiu a instalação de toda a infraestrutura na avenida Pantaneta. Mac desfilou pelas ruas da cidade com sua réplica de um MG, modelo inglês. O modelo do gerente de Obras ficou exposto entre as atrações do encontro.