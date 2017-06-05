Família e amigos lamentam a perda do aquidauanense Dizo Netto

Aquidauana
Faleceu ontem (4) o aquidauanense Dizo Mendonça Netto e o corpo está sendo velado na capela da Pax Universal, no bairro Alto. O sepultamento está previsto para as 15h, no cemitério de Anastácio, de acordo com as informações divulgadas pela família e pela empresa e funerária.
A perda é lamentada por amigos e familiares neste domingo. “Mais um Nogueira que se foi e deixa aqui na terra um bom legado, Deus recolhe mais um grande homem para seu lado, que Deus venha confortar os corações de todos, pai, irmãs, filhas, esposa e a nós todos familiares”, escreveu uma prima do profissional em uma postagem no Facebook.
Ele era querido por todos na cidade, tendo trabalhado em diversas empresas da cidade, atuando como frentista.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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