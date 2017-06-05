Família e amigos lamentam a perda do aquidauanense Dizo Netto

Faleceu ontem (4) o aquidauanense Dizo Mendonça Netto e o corpo está sendo velado na capela da Pax Universal, no bairro Alto. O sepultamento está previsto para as 15h, no cemitério de Anastácio, de acordo com as informações divulgadas pela família e pela empresa e funerária.

A perda é lamentada por amigos e familiares neste domingo. “Mais um Nogueira que se foi e deixa aqui na terra um bom legado, Deus recolhe mais um grande homem para seu lado, que Deus venha confortar os corações de todos, pai, irmãs, filhas, esposa e a nós todos familiares”, escreveu uma prima do profissional em uma postagem no Facebook.

Ele era querido por todos na cidade, tendo trabalhado em diversas empresas da cidade, atuando como frentista.