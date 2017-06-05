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Atleta Fitness

Musa de Aquidauana vai para o Sul-Americano Fitness na Bolívia

Carol compete na categoria Women Beach Sport Model (Welness), que tem como critérios corpo torneado, mas sem perder os traços femininos

Renan Nucci

Publicado em 05/06/2017 às 15:28

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A aquidauanense Caroline Ledur ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro da Federação Mundial de Fitness (WFF na sigla em inglês), realizado neste final de semana, em Curitiba (PR). O resultado lhe garantiu o direito de disputar o Sul-Americano previsto para setembro, em Cochamba, na Bolívia. Ela compete na categoria Women Beach Sport Model (Welness), que tem como critérios corpo torneado, mas sem perder os traços femininos.


Carol, como é mais conhecida, teve a chance de disputar o Brasileiro depois de vencer o Estadual que aconteceu em Campo Grande, em maio, oportunidade em que foi campeã na categoria. Para manter o sucesso, segue rotina de treinos com o preparador Jefferson Junqueira, que é campeão mundial de fisiculturismo, e espera contar com apoio do comércio local por meio de patrocínios. "Agradeço a todos, patrocinadores, amigos e familiares".


A atleta recebe incentivo de: Drogão da Sete; Academia Espaço Fitness; Empório do Bem Estar; Loja Malwee; Panificadora Viana; Nutricionista Melina Bertoldi; Esteticista Emille Aguirre; Prefeito de Anastácio, Nildo Alves de Albres; Vice-Prefeito de Anastacio, Marcos Rondon; Vereador de Anastácio, Professor Aldo; Assessor do prefeito e ex-vereador de Campo Grande, Waldecy Batista Nunes (Chocolate); Menina de Ouro Fitness Wear; Relvafarma; Centro de Beleza Morena Mulher; Coach Jefferson Junqueira.

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