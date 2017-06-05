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Vacina contra a gripe está disponível a partir de hoje para toda a população

A medida só é válida neste ano e foi adotada porque ainda há um estoque disponível de 10 milhões de doses

Flavio Brito

Publicado em 05/06/2017 às 08:35

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A partir de hoje (5), a vacina contra a gripe está disponível para toda a população. Com 76,7% do público-alvo vacinado, o Ministério da Saúde orientou estados e municípios a ofertar a vacina para todas as faixas etárias, enquanto durarem os estoques. A medida só é válida neste ano e foi adotada porque ainda há um estoque disponível de 10 milhões de doses. A vacinação dos demais moradores de cada município depende da disponibilidade das doses. O repasse é feito pelo Ministério da Saúde e depende ainda do índice de cobertura do grupos de risco dentro do município. Todas estas orientações serão repassadas nas unidades de saúde. 

A campanha oficial de vacinação vai até sexta-feira (9). As secretarias municipais podem esperar o encerramento oficial para ampliar o número de vacinados, fora do grupo de risco. Ainda assim, a aplicação vai depender da disponibilidade de doses. 

A meta é de vacinar 90% do público-alvo, mas, até o momento, nenhum grupo prioritário atingiu o índice, que inclui crianças de 6 meses a menores de 5 anos; pessoas com 60 anos ou mais; trabalhadores de saúde; povos indígenas; gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto); população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou outras condições clínicas especiais; e professores.

O ministério alerta sobre a importância do público-alvo ainda se imunizar para evitar a gripe e seus possíveis agravamentos e ressaltou que a ampliação do público nesta última semana da campanha ocorrerá porque ainda há doses disponíveis. O Amapá é o único estado que atingiu a meta até este momento, com 95,6% do público-alvo vacinado.

A vacina disponibilizada pelo Ministério da Saúde desde o dia 17 de abril protege contra os três subtipos do vírus da gripe determinados pela Organização Mundial da Saúde para este ano (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B). Segundo a pasta, estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza.

De acordo com o ministério, é fundamental que as pessoas se vacinem neste momento para estarem protegidas durante o inverno, quando os diversos vírus da influenza começam a circular com maior intensidade. O organismo leva, em média, de duas a três semanas para criar os anticorpos que geram proteção.

 

*Matéria atualizada para o acréscimo de informações

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