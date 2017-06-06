Casal cai na baixada da Santa Marta e manda esconder moto irregular

Homem e mulher se feriram durante queda de moto ocorrida na noite desta terça-feira, na Rua Giovani Toscano de Brito, na baixada da Santa Marta, em Aquidauana. Após o acidente, as vítimas pediram para terceiros recolher o veículo que estava com documentos atrasados e corria risco de apreensão. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, sem gravidade.



Conforme apurado, o casal transportava uma mala de grande porte, que conforme relatado por testemunhas, supostamente estava pesada e, provavelmente, teria desequilibrado a moto, fazendo com que eles caíssem. A mulher, de 39 anos, foi levada para o pronto-socorro local. O homem, de 45 anos, reclamava de dores no braço direito, resultantes de escoriações.



Outro acidente



Homem de 40 anos foi encontrado caído às margens da BR-262 na noite desta terça-feira. Ele relatou que estava de moto, quando perto do posto da Polícia Militar Ambiental, foi fechado por uma carreta e sofreu queda. Um rapaz que voltava de Campo Grande para Aquidauana o viu na pista e acionou equipes do Corpo de Bombeiros e da polícia.