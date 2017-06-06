MS acerta detalhes para receber o Rally que passa por Aquidauana

Esporte
A competição, que comemora 25 anos, será realizada entre os dias 16 e 26 de agosto, terá 2.793 quilômetros e passará por três estados
Escolhido pela primeira vez como destino final do Rally dos Sertões, Mato Grosso do Sul acerta todos os detalhes para recepcionar os competidores da maior prova off road do Brasil e uma das maiores do mundo. A competição, que comemora 25 anos, será realizada entre os dias 16 e 26 de agosto, terá 2.793 quilômetros e passará por três estados (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul).
“Estamos muito felizes por receber o Rally dos Sertões. Tenho certeza que este evento não irá se encerrar com o término da prova, mas que será potencializado e deixará algo de produtivo para o estado do Mato Grosso do Sul. Estamos realizando um planejamento com os municípios envolvidos, junto ao trade turístico e também à comunidade, com o objetivo de obter benefícios para a economia local e também no sentido da preparação”, afirmou Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul.
Assim como os competidores, que antes da largada ajustam suas máquinas para enfrentar a maior prova off-road, as cidades também se planejam. “Vamos preparar o comércio e também o setor de hospedagem, bem como para o pós-evento, com o aproveitamento de futuros roteiros turísticos voltados ao público ligado em off-road e aventura”, explicou Wendling.
Confira a programação do Rally dos Sertões 25 anos
16/08/2017
Abertura Área de Box no Autódromo Internacional de Goiânia.
17/08/2017
Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.
18/08/2017
Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.
19/08/2017
Prólogo e Largada Promocional.
20/08/2017
1ª Etapa
Goiânia (GO ) – Goianésia (GO)
Deslocamento Inicial – 120 km
Especial (trecho cronometrado) – 310 km
Deslocamento final – 130 km
Total do dia – 560 km
21/08/2017
2ª Etapa
Goianésia (GO) – Santa Terezinha de Goiás (GO)
Deslocamento Inicial – 54 km
Especial (trecho cronometrado) – 272 km
Deslocamento final -3 km
Total do dia – 329 km
22/08/2017
3ª Etapa
Santa Terezinha de Goiás (GO) – Aruanã (GO)
Deslocamento Inicial – 1 km
Especial (trecho cronometrado) – 270 km
Deslocamento final – 15 km
Total do dia – 286 km
23/08/2017
4ª Etapa
Aruanã (GO) – Barra do Garças (MT)
Deslocamento Inicial – 120 km
Especial (trecho cronometrado) – 240 km
Deslocamento final – 70 km
Total do dia – 430 km
24/08/2017
5ª Etapa
Barra do Garças (MT) – Coxim (MS)
Deslocamento Inicial – 42 km
Especial (trecho cronometrado) – 260 km
Deslocamento final – 130 km
Total do dia – 432 km
25/08/2017
6ª Etapa
Coxim (MS) – Aquidauana (MS)
Deslocamento Inicial – 56 km
Especial (trecho cronometrado) – 240 km
Deslocamento final – 30 km
Total do dia – 326 km
26/08/2017
7ª e última etapa
Aquidauana (MS) – Bonito (MS)
Deslocamento Inicial – 120 km
Especial (trecho cronometrado) – 230 km
Deslocamento final – 80 km
Total do dia – 430 km
Percurso total do Rally dos Sertões – 2.793 km
Especiais (trechos cronometrados) – 1.822 km (65,23%)
Cerimônia de Premiação
Rally dos Sertões
Vipcomm Assessoria de Imprensa | Pabx: (011) 3893-1010
Jornalistas responsáveis: Ricardo Ribeiro / Nilton Valentim
Sala de imprensa virtual: http://www.vipcommnews.com/category/rallydossertoes/
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