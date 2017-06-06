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MS acerta detalhes para receber o Rally que passa por Aquidauana

A competição, que comemora 25 anos, será realizada entre os dias 16 e 26 de agosto, terá 2.793 quilômetros e passará por três estados

Renan Nucci

Publicado em 06/06/2017 às 16:50

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Escolhido pela primeira vez como destino final do Rally dos Sertões, Mato Grosso do Sul acerta todos os detalhes para recepcionar os competidores da maior prova off road do Brasil e uma das maiores do mundo. A competição, que comemora 25 anos, será realizada entre os dias 16  e 26 de agosto, terá 2.793 quilômetros e passará por três estados (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul).

 
“Estamos muito felizes por receber o Rally dos Sertões. Tenho certeza que este evento não irá se encerrar com o término da prova, mas que será potencializado e deixará algo de produtivo para o estado do Mato Grosso do Sul. Estamos realizando um planejamento com os municípios envolvidos, junto ao trade turístico e também à comunidade, com o objetivo de obter benefícios para a economia local e também no sentido da preparação”, afirmou Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul.
 
 Assim como os competidores, que antes da largada ajustam suas máquinas para enfrentar a maior prova off-road, as cidades também se planejam. “Vamos preparar o comércio e também o setor de hospedagem, bem como para o pós-evento, com o aproveitamento de futuros roteiros turísticos voltados ao público ligado em off-road e aventura”, explicou Wendling.
 
Confira a programação do Rally dos Sertões 25 anos


16/08/2017
Abertura Área de Box no Autódromo Internacional de Goiânia.

17/08/2017
Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.

18/08/2017
Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.

19/08/2017
Prólogo e Largada Promocional.

20/08/2017
1ª Etapa
Goiânia (GO ) – Goianésia (GO)
Deslocamento Inicial – 120 km
Especial (trecho cronometrado) – 310 km
Deslocamento final – 130 km
Total do dia – 560 km

21/08/2017
2ª Etapa
Goianésia (GO) – Santa Terezinha de Goiás (GO)
Deslocamento Inicial – 54 km
Especial (trecho cronometrado) – 272 km
Deslocamento final -3 km
Total  do dia – 329 km

22/08/2017
3ª Etapa
Santa Terezinha de Goiás (GO) – Aruanã (GO)
Deslocamento Inicial – 1 km
Especial (trecho cronometrado) – 270 km
Deslocamento final – 15 km
Total do dia – 286 km

23/08/2017
4ª Etapa
Aruanã (GO) – Barra do Garças (MT)
Deslocamento Inicial – 120 km
Especial (trecho cronometrado) – 240 km
Deslocamento final – 70 km
Total do dia – 430 km

24/08/2017
5ª Etapa
Barra do Garças (MT) – Coxim (MS)
Deslocamento Inicial – 42 km
Especial (trecho cronometrado) – 260 km
Deslocamento final – 130 km
Total do dia – 432 km

25/08/2017
6ª Etapa
Coxim (MS) – Aquidauana (MS)
Deslocamento Inicial – 56 km
Especial (trecho cronometrado) – 240 km
Deslocamento final – 30 km
Total do dia – 326 km

26/08/2017
7ª e última etapa
Aquidauana (MS) – Bonito (MS)
Deslocamento Inicial – 120 km
Especial (trecho cronometrado) – 230 km
Deslocamento final – 80 km
Total do dia – 430 km
Percurso total do Rally dos Sertões – 2.793 km
Especiais (trechos cronometrados) – 1.822 km (65,23%)
Cerimônia de Premiação

Rally dos Sertões
Vipcomm Assessoria de Imprensa | Pabx: (011) 3893-1010
Jornalistas responsáveis: Ricardo Ribeiro / Nilton Valentim
Sala de imprensa virtual: http://www.vipcommnews.com/category/rallydossertoes/

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