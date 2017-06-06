MS acerta detalhes para receber o Rally que passa por Aquidauana

Escolhido pela primeira vez como destino final do Rally dos Sertões, Mato Grosso do Sul acerta todos os detalhes para recepcionar os competidores da maior prova off road do Brasil e uma das maiores do mundo. A competição, que comemora 25 anos, será realizada entre os dias 16 e 26 de agosto, terá 2.793 quilômetros e passará por três estados (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul).



“Estamos muito felizes por receber o Rally dos Sertões. Tenho certeza que este evento não irá se encerrar com o término da prova, mas que será potencializado e deixará algo de produtivo para o estado do Mato Grosso do Sul. Estamos realizando um planejamento com os municípios envolvidos, junto ao trade turístico e também à comunidade, com o objetivo de obter benefícios para a economia local e também no sentido da preparação”, afirmou Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul.



Assim como os competidores, que antes da largada ajustam suas máquinas para enfrentar a maior prova off-road, as cidades também se planejam. “Vamos preparar o comércio e também o setor de hospedagem, bem como para o pós-evento, com o aproveitamento de futuros roteiros turísticos voltados ao público ligado em off-road e aventura”, explicou Wendling.



Confira a programação do Rally dos Sertões 25 anos



16/08/2017

Abertura Área de Box no Autódromo Internacional de Goiânia.

17/08/2017

Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.

18/08/2017

Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.

19/08/2017

Prólogo e Largada Promocional.

20/08/2017

1ª Etapa

Goiânia (GO ) – Goianésia (GO)

Deslocamento Inicial – 120 km

Especial (trecho cronometrado) – 310 km

Deslocamento final – 130 km

Total do dia – 560 km

21/08/2017

2ª Etapa

Goianésia (GO) – Santa Terezinha de Goiás (GO)

Deslocamento Inicial – 54 km

Especial (trecho cronometrado) – 272 km

Deslocamento final -3 km

Total do dia – 329 km

22/08/2017

3ª Etapa

Santa Terezinha de Goiás (GO) – Aruanã (GO)

Deslocamento Inicial – 1 km

Especial (trecho cronometrado) – 270 km

Deslocamento final – 15 km

Total do dia – 286 km

23/08/2017

4ª Etapa

Aruanã (GO) – Barra do Garças (MT)

Deslocamento Inicial – 120 km

Especial (trecho cronometrado) – 240 km

Deslocamento final – 70 km

Total do dia – 430 km

24/08/2017

5ª Etapa

Barra do Garças (MT) – Coxim (MS)

Deslocamento Inicial – 42 km

Especial (trecho cronometrado) – 260 km

Deslocamento final – 130 km

Total do dia – 432 km

25/08/2017

6ª Etapa

Coxim (MS) – Aquidauana (MS)

Deslocamento Inicial – 56 km

Especial (trecho cronometrado) – 240 km

Deslocamento final – 30 km

Total do dia – 326 km

26/08/2017

7ª e última etapa

Aquidauana (MS) – Bonito (MS)

Deslocamento Inicial – 120 km

Especial (trecho cronometrado) – 230 km

Deslocamento final – 80 km

Total do dia – 430 km

Percurso total do Rally dos Sertões – 2.793 km

Especiais (trechos cronometrados) – 1.822 km (65,23%)

Cerimônia de Premiação

Rally dos Sertões

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Jornalistas responsáveis: Ricardo Ribeiro / Nilton Valentim

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