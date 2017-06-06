Prefeito Odilon recebe homenagem da organização do Encontro de Relíquias

A equipe de organização do 3º Encontro de Relíquias de Aquidauana visitou o gabinete do Prefeito Odilon Ribeiro, nesta terça-feira (6), para entregar uma homenagem ao chefe do Executivo municipal, pelo apoio fundamental ao evento.

O encontro realizado nos dias 2, 3 e 4 de junho, na avenida Pantaneta, reuniu centenas de veículos antigos e atraiu milhares de visitantes, agitando o final de semana e movimentando o comércio local. Uma grande estrutura foi preparada para receber esse público com atrações culturais e shows ao vivo.

A reunião entre prefeito e organizadores também serviu para uma avaliação geral e perspectivas já para a próxima edição. “Esse é um evento que atrai turistas para nossa cidade, cria um clima amigável e familiar na nossa Avenida Pantaneta, movimenta o comércio local, aquece a hotelaria, restaurantes, postos de combustível, dentre outros” afirmou o prefeito Odilon. Segundo ele, o Encontro Relíquias de Aquidauana deve se consolidar no calendário de eventos. “Para a próxima edição, os organizadores podem contar com nosso apoio e, juntos, buscaremos também o apoio do Governo de MS mais uma vez para que o evento só cresça no conceito do público”.

Segundo a organização, com apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul e da Prefeitura Municipal de Aquidauana, o evento foi um sucesso, superando expectativas e atraindo a família aquidauanense para se encantar com o universo retrô construído na avenida nesses três dias.

Os organizadores agradeceram também a Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana que cuidou de todo o projeto técnico e esteve presente durante todo o evento, na pessoa do Diretor Humberto Torres e sua equipe, aos servidores da Gerência de Obras que cuidaram da parte estrutural e auxiliaram na limpeza e aos servidores da Saúde que montaram uma tenda para divulgação da prevenção de DST’s. Polícia Militar, Exército e Corpo de Bombeiros também apoiam o evento.