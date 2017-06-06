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Quem pagar IPTU em dia pode ter desconto de até 20% em Aquidauana

A promoção é válida apenas em cota única nos casos de adimplência

Renan Nucci

Publicado em 06/06/2017 às 15:47

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A prefeitura de Aquidauana vai dar desconto de até 20% para o contribuinte que pagar em dia o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A promoção é válida apenas em cota única nos casos de adimplência. Também há opção  pelo pagamento parcelado em até cinco vezes, comparecendo no Núcleo de Receitas situado no térreo do Paço Municipal. 


O Prefeito Odilon Ribeiro ressalta que o pagamento em dia do IPTU é importante já que os recursos são revertidos em melhorias para toda a população. “Oferecemos essas facilidades para que o contribuinte possa quitar seus tributos lembrando que o pagamento é de extrema importância para que a administração municipal possa realizar investimentos e projetos que visam à melhoria substancial da qualidade de vida de toda a nossa população” afirma.


Prazo


Cota única ou primeira parcela : 12/06
Segunda Parcela: 10/07
Terceira Parcela: 10/08
Quarta Parcela: 11/09
Quinta Parcela: 10/10

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