Quem pagar IPTU em dia pode ter desconto de até 20% em Aquidauana

A prefeitura de Aquidauana vai dar desconto de até 20% para o contribuinte que pagar em dia o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A promoção é válida apenas em cota única nos casos de adimplência. Também há opção pelo pagamento parcelado em até cinco vezes, comparecendo no Núcleo de Receitas situado no térreo do Paço Municipal.



O Prefeito Odilon Ribeiro ressalta que o pagamento em dia do IPTU é importante já que os recursos são revertidos em melhorias para toda a população. “Oferecemos essas facilidades para que o contribuinte possa quitar seus tributos lembrando que o pagamento é de extrema importância para que a administração municipal possa realizar investimentos e projetos que visam à melhoria substancial da qualidade de vida de toda a nossa população” afirma.



Prazo



Cota única ou primeira parcela : 12/06

Segunda Parcela: 10/07

Terceira Parcela: 10/08

Quarta Parcela: 11/09

Quinta Parcela: 10/10