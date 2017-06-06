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Servidor da Sanesul ameaçado de morte por menor

Vítima investigava desvio de água quando se viu sob mira de arma de fogo; adolescente tinha drogas, arma de brinquedo e até animais silvestressilvestres

Renan Nucci

Publicado em 06/06/2017 às 15:22

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Equipe do Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas (Niic) da Polícia Civil de Aquidauana apreendeu nesta manhã, um adolescente de 17 anos, morador no Bairro São Cristóvão, que ameaçou de morte um funcionário da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). Com o menor havia simulacro de arma, drogas e animais silvestres.


Segundo boletim de ocorrência, a vítima apurava suposto desvio de água na residência e, quando se aproximou do portão, foi surpreendida pelo menor que lhe apontou uma arma de fogo dizendo que o mataria. Assustado, o trabalhador fugiu às pressas e acionou o Niic, que foi até o local e se deparou com diversos ilícitos no imóvel em que o menor estava.


Lá havia um simulacro semelhante a pistola calibre .45. Os policiais encontraram também dentro do tênis do infrator quatro porções de maconha e um soco inglês. No quintal havia dois filhotes de jabuti, razão pela qual a Polícia Militar Ambiental foi acionada e aplicou multa de R$ 1 mil ao responsável. O menor foi levado para a delegacia, onde foi qualificado.

 

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