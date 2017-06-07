Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece duas vagas de emprego para hoje

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas em baixo:

Vagas Locais (Aquidauana/Anastácio)

Não há

Vagas Regionais (rural/outras cidades)

Auxiliar de Cozinha

Cozinheiro Geral

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 ? 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 horas.