“Fidget Spinner” vira febre entre as crianças de Aquidauana

O brinquedo não é jogo de videogame nem aplicativo de celular, mas virou febre entre as crianças. Tudo o que o Fidget Spinner faz é girar e girar. Entre os aquidauanenses, a moda também pegou e o produto está esgotado na maioria das bancas no Barrakech. “Eu vendi 15 ontem, hoje só tenho dois. Eu trouxe poucos, com medo de não sair, mas a procura é muito grande. Dos 15 anos para baixo são as idades que mais têm procurado”, explica a dona da Banca da Clarice.



Segunda ela, todos contam que viram o brinquedo pela internet e muitos vêm acompanhados pelas mães porque elas querem saber como o brinquedo funciona. Elas têm medo depois das notícias sobre a ‘Baleia Azul’”, diz a empreendedora de 37 anos, que fez a encomenda de mais 30 peças. A versão mais comum desse dispositivo tem três pontas com um centro giratório. Ele gira em alta velocidade sobre um eixo que é apoiado sobre a mão.

Suas cores e figuras diferentes provocam efeitos visuais atraentes – e alguns até brilham no escuro. De acordo com informações divulgadas pela BBC, o brinquedo não é novidade. Ele foi inventado há duas décadas com o propósito de ajudar crianças com autismo ou transtorno de deficit de atenção e hiperatividade (TDAH) a lidar com a ansiedade.

A embalagem do brinquedo ainda o promove como um produto antiestresse para crianças. Outro dono de banca no Barrakech conta que, até o início da tarde desta quarta-feira (7) já recebeu a visita de 40 pessoas que buscavam pelo brinquedo. “Trouxemos só dez porque ficamos com medo de não sair”, disse Alice, da Banca do Beto.

“É um brinquedo muito legal, na escola o pessoal faz competição para ver quem consegue fazer ele girar e equilibrar em várias partes do corpo”, conta o aquidauanense Lucas, de 12 anos. O preço médio do brinquedo é de R$ 25.