Com estrutura deteriorada, posto de saúde do Cidade Nova pede socorro

A unidade Estratégia da Saúde da Família (ESF) João André Madsen, localizada no Bairro Cidade Nova, em Aquidauana, pede socorro. O posto está com a estrutura deteriorada e precisa de reparos urgentes, pois enfrenta problemas de infiltração na laje da recepção. Além disso, os pacientes sofrem com calor porque lá não tem ar condicionado.



A situação foi analisada pelo vereador Valter Neves na última sessão da Câmara Municipal. Ele encaminhou ao Executivo Municipal pedido para reforma no telhado, bem como aquisição de computador, teclado, dois aparelhos de ar condicionado de 18 mil BTUs, geladeira, cadeiras para recepção e conserto da porta da frente do imóvel



Segundo declarou o parlamentar, o telhado da ESF necessita de reparos urgentes, pois têm causado infiltração na laje da recepção, bem como há a necessidade de ar condicionados no lugar devido ao calor, que faz na cidade. “Pedimos também a aquisição de cadeiras para a recepção e o conserto da porta de entrada do prédio a fim de possibilitar um melhor atendimento à população", acrescentou.