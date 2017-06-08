Escola é invadida e tem cadeiras de estudantes furtadas

A Escola Estadual Professor Luis Monjelli, localizada na Antônio Nogueira, acesso ao Centro de Educação Rural de Aquidauana (Cera), foi alvo de ladrões nesta noite. De acordo com a direção, foram levados do local cinco cadeiras, mas há registro de sumiços de carteiras completas.



Conforme apurado, hoje pela manhã os educadores perceberam que a janela de uma das alas estava aberta e que os objetos haviam desaparecido. Como não tinha sinais de arrombamento, a suspeita é de que alguém tenha deixado a janela apenas encostada, o que facilitou a ação.



A equipe de reportagem esteve no local e foi informada que esta não é a primeira vez que a unidade é atacada. Recentemente, professores perceberam o sumiço de algumas carteiras, mas imaginaram que alunos tinham levado de uma sala para outra durante atividades pedagógicas. O caso é investigado.