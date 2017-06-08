Governo aplica R$ 149 mil para construção de ponte sobre o córrego Lajeado

Seis resultados de licitações publicados pelo Governo do Estado através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), na página 51, do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (8), apontam investimentos de mais de R$ 48 milhões em Mato Grosso do Sul. Deste total, R$ 149 mil serão destinados para a construção de uma ponte sobre o córrego Lajeado, em Aquidauana.



Conforme edital, a vencedora da licitação foi a empresa Construtora Sonho Real LTDA. A ponte de madeira será construída com 18 metros de extensão, na estrada vicinal de acesso à rodovia MS-447, na região do distrito de Cipolândia. O empreendimento promete facilitar o deslocamento de famílias que vivem no local, bem como melhorar o escoamento de produção.



Mais licitações



De acordo com as publicações, o primeiro resultado é referente a elaboração de projeto executivo para implantação e pavimentação da rodovia MS-320, no Km 16, entre o entroncamento da BR-158 e o entroncamento da MS-377, no município de Três Lagoas. O projeto será executado pelo valor de R$ 1,2 milhão.



Na mesma região, no município de Brasilândia, o governo também divulgou o resultado da licitação para a restauração asfáltica da MS-395, numa extensão de 65,680 quilômetros, entre Brasilândia e Bataguassu. A obra receberá investimentos de R$ 44,3 milhões. Também serão investidos no município de Cassilândia cerca de R$ 2 milhões para pavimentação e restauração da intersecção de acesso a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), na rodovia MS-306.



Outra licitação também divulgada hoje, destina investimentos de R$ 570,8 mil para pavimentar e drenar a rua Largo da Saudade e o Distrito de Piraporã, em Itaporã. Esse investimento faz parte do primeiro lote do pacote de obras que será executado em parceria com emendas parlamentares federais.