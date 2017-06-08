Governo aplica R$ 149 mil para construção de ponte sobre o córrego Lajeado

Aquidauana
O empreendimento promete facilitar o deslocamento de famílias que vivem no local, bem como melhorar o escoamento de produção
Seis resultados de licitações publicados pelo Governo do Estado através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), na página 51, do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (8), apontam investimentos de mais de R$ 48 milhões em Mato Grosso do Sul. Deste total, R$ 149 mil serão destinados para a construção de uma ponte sobre o córrego Lajeado, em Aquidauana.
Conforme edital, a vencedora da licitação foi a empresa Construtora Sonho Real LTDA. A ponte de madeira será construída com 18 metros de extensão, na estrada vicinal de acesso à rodovia MS-447, na região do distrito de Cipolândia. O empreendimento promete facilitar o deslocamento de famílias que vivem no local, bem como melhorar o escoamento de produção.
Mais licitações
De acordo com as publicações, o primeiro resultado é referente a elaboração de projeto executivo para implantação e pavimentação da rodovia MS-320, no Km 16, entre o entroncamento da BR-158 e o entroncamento da MS-377, no município de Três Lagoas. O projeto será executado pelo valor de R$ 1,2 milhão.
Na mesma região, no município de Brasilândia, o governo também divulgou o resultado da licitação para a restauração asfáltica da MS-395, numa extensão de 65,680 quilômetros, entre Brasilândia e Bataguassu. A obra receberá investimentos de R$ 44,3 milhões. Também serão investidos no município de Cassilândia cerca de R$ 2 milhões para pavimentação e restauração da intersecção de acesso a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), na rodovia MS-306.
Outra licitação também divulgada hoje, destina investimentos de R$ 570,8 mil para pavimentar e drenar a rua Largo da Saudade e o Distrito de Piraporã, em Itaporã. Esse investimento faz parte do primeiro lote do pacote de obras que será executado em parceria com emendas parlamentares federais.
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